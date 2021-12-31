MMO Samsun Şubesi'nin 67. yılında üyelere plaket verildi - Son Dakika

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi'nde 67'inci kuruluş yıl dönümünde onur gecesi ve plaket töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen etkinlikte meslekte 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ve 55'inci yılını dolduranlara plaket takdim edildi.

Etkinlikte konuşan MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, yeni tip koronavirüs nedeniyle insanlık tarihinde zor günleri birlikte yaşadıklarını aktardı.

Küresel salgının insanların sevdiklerini kaybetmesine sebep olduğunu vurgulayan Gürkan, "Diğer meslek mensuplarıkadar kamuoyunda gündeme getirilmese de, meslektaşlarımız işlerinin başında çalışırken, insanlığa değer üretirken salgın hastalığa yakalandı ve aramızdan ayrıldı. Küresel salgınla birlikte, alınan kararlar ve tedbirler doğrultusunda ilk önce çalışma arkadaşlarımızın sağlık durumları ve özlük haklarına yönelik çalışmalar yaparak onların zorlu dönemi en hasarsız bir şekilde atlatılabilmesi için gerekli çalışmaları yaptık. Üyelerimize yönelik ise ilk başta sokağa çıkma kısıtı olan üyelerimiz olmak üzere, tüm üyelerimizin sağlık durumlarını takip etmeye çalışarak tedavi süreçlerine müdahil olup sosyal bir dayanışma içerisinde olmaya çalıştık." dedi.

Gürkan, salgın sürecinde periyodik kontroller, online eğitimler, kurslar düzenlediklerine işaret ederek, "Ancak salgın hastalıktan dolayı aramızdan ayrılarak iki tane pırıl pırıl üniversite öğrencisini bizlere emanet eden üyemizin emanetine sahip çıkmayı daha çok önemsedik ve önemseyeceğiz. Sosyal dayanışmanın önde tutulduğu bir anlayışla hizmetlerimizi kesintiye uğratmadan devam ettirmeye çalışacağız" ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından meslekte belli bir yılı doldurmuş üyelere plaket verildi.

Onur gecesine AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve üyeler katıldı.