MMO üyeleri turnuvada buluştu

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şubesi, düzenlenen 3. Geleneksel Dart Turnuvasında oda üyelerini bir araya getirdi.



Kuruluş amacı üyelerine ve topluma hizmet etmek olan MMO Konya Şubesi, üyelerine sunmuş olduğu teknik hizmetlerinin yanında sosyal ve kültürel birçok etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda oda tarafından düzenlenen dart turnuvasında oda üyeleri bir araya geldi.



MMO Konya Şubesi Başkanı Aziz Hakan Altun, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında oda hizmet binasında 3. Geleneksel Dart Turnuvasının düzenlediğini ve üyelerin aileleriyle birlikte günün stresinden uzak vakit geçirme imkanı bulduklarını belirtti. Altun, "Üyelerimiz ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirilen turnuvaya toplam 74 oda üyesi aileleriyle birlikte iştirak etmiştir. 4'erli gruplar halinde, 15 yaş üstü erkekler ve bayanlarla, 15 yaş altı çocuklar olarak 3 ayrı kategoride düzenlenen turnuva sonucunda; 15 yaş üstü erkeklerde H. Cenk Alaybeyoğlu birinci olurken, Hasan Sarper ikinci, Yakup Ökçe üçüncü olmuştur. Bayanlar kategorisinde Gamze Doğan birinci olurken, ikinci Ayşe Nur Böge, Gülseren İnceli üçüncü olmuştur. 15 yaş altı kategorisinde ise Yusuf Ökçe birinci, M. Elif Aker ikinci, Talha Esat Aksoy üçüncü olmuştur. Dereceye girenlere kupaları ile turnuvaya katılan diğer üyelere hediyeleri Şube Yönetim Kurulumuz tarafından taktim edilmiştir. Oda üyeleri arasındaki dayanışma ve dostluğu geliştirmenin amaçlandığı turnuvada ayrıca, yoğun çalışma temposu içerisinde beyinsel yorgunluğun atılarak bedensel zindeliğin kazanılması, daha önceki yıllarda olduğu gibi muhabbet ve dostluk ortamının tesis edilmesi de hedeflenmiştir. Odamız, üyelerimize mesleğimizi ve toplumumuzu ilgilendiren her konuda destek olmaya dün olduğu gibi bugünden sonrada devam edecektir. Bütün meslektaşlarımızın turnuvaya göstermiş oldukları ilgileri bizi mutlu etmiştir. Gücünü üyelerinden alan odamızın her türlü organizasyonuna yoğun katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ederiz" dedi. - KONYA