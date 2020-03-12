MMT Amerikan Hastanesi'nden Tıp Bayramı kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel MMT Amerikan Hastanesi'nden Tıp Bayramı kutlaması - Son Dakika

MMT Amerikan Hastanesi'nden Tıp Bayramı kutlaması

6 saat önce

Özel MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşdelen, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

MMT Amerikan Hastanesi'nden Tıp Bayramı kutlaması, System.String[]

Özel MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşdelen, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Gaziantep halkının sağlığı için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Özel MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Taşdelen, mesajında, "Kurtuluş mücadelemizde tüm fedakarlıklarını sunan sağlık kahramanlarımıza ne kadar övünsek azdır. Bazen vücuttaki bir soruna, bazen yürekteki bir sızıya, bazen de ruhun dehlizlerinde filizlenen bir derde şifa ürettiler, merhem oldular. İyileştiren, yüz güldüren, sıhhatli bir hayat için deva üreten doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Beden ve ruh sağlığı için fedakarca mücadele veren sağlık kahramanları her türlü takdir ve tebriği ziyadesiyle hak etmektedir. Bu vesileyle, sıhhat ve afiyetimiz için emek harcayan sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutluyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Görevi başında şehit olan sağlık çalışanlarımıza ise Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Tıp Bayramı, Taşdelen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak

Son Dakika Haberleri
20:46 GAÜN'ün Suriye'deki yüksekokul ve fakülteleri 3 hafta süreyle tatil edildi
20:45 Hint Okyanusu'nda gemi kaptanı cinayeti şüphelisi tutuklandı
20:44 HİNT OKYANUSU'NDA GEMİ KAPTANI CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
20:44 Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konferansı
20:43 Üniversite bahçesindeki kulübede çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:50:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MMT Amerikan Hastanesi'nden Tıp Bayramı kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]