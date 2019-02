Tarihi MMT Amerikan hastanesi Yeni yönetimiyle 1. Yılını kutladı. Hastanenin Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Muhittin Taşdoğan her geçen yıl çıtalarını yükselteceklerini belirtti. Gaziantep 'in tarihi hastanesi Amerikan hastanesi yeni yönetimiyle 1. Yılını kutladı. Kutlamaya hastane yöneticileri ve personeller katıldı. Kutlama programında konuşan MHP Gaziantep Milletvekili ve hastanenin Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Taşdoğan, yeni yönetimleriyle başarılı 1 yılı geride bıraktıklarını her geçen gün üstüne koyarak ilerleyeceklerini ve amaçlarının Gaziantep'e kaliteli hizmet vermek olduğunu söyledi.Milletvekili Taşdoğan yeni yönetimleriyle 1 yılı geride bıraktıklarını belirterek, " Amerikan hastanesinin yeni yönetim ve yeni anlayışla devam eden süreçte 1. Yılını doldurduk. İşimiz zordu ama biz işimizi seviyorduk bir ve beraber olduk ve hastanemizi yaşatmaya devam ediyoruz. Sağlık hizmeti kutsal bir iştir. İnsanı yaşatmak devleti ve milleti yaşatmaktır. Hastanemizin tüm personelleri bu anlayışa hizmet ediyor. Şiddet eylemleri birçok yerde yaşandığı gibi bizim hastanemizde de bazen yaşanmaktadır. En kısa sürede inşallah bu çirkin eylemler tarihin çöplüğüne gider. Yaptığımız işin mesai kavramı yok. Bu özverili çalışmadan dolayı tüm personel ve ailelerine teşekkür ederim. 1 sene önce herkes bize yapamazsınız orası eski bir yer geleni gideni olmaz diyordu. Bugün bunu diyenleri mahcup ettik. Şuanda hastanemiz iyiye gidiyor. Daha iyiye gitmek için hizmet kalitemizi arttırmamız gerekiyor. Bunun için yeni bir şevk ve yeni bir heyecanla önümüzdeki yılda bu hizmet kalitesini arttıracağız" dedi.MMT Amerikan Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Cihat Ahmet Oral ise, MMT ailesi olarak önceliklerinin Gaziantep halkına iyi ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak olduğunu, amaçlarının sağlıklı yaşam standardını yükseltmek ve ekip ruhuyla hareket ederek kaliteli bir hizmet anlayışı sergilemek olduğunun altını çizdi.Programın sonunda başarılı personellere plaket verildi. - GAZİANTEP