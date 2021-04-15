MNG Expo, Erzurum'da Uluslararası Fuarlar düzenleyecek - Son Dakika

MNG Expo, Erzurum'da Uluslararası Fuarlar düzenleyecek

15.04.2021 11:09
MNG Expo, Erzurum'da Uluslararası Fuarlar düzenleyecek, System.String[]

MNG Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer liderliğinde kurulan MNG Expo, Orta Doğu'nun en büyük fuar alanı olan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde Haziran ayından itibaren uluslararası fuarlara imza atarak, Doğu Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olmaya hazırlanıyor.

MNG Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer liderliğinde kurulan MNG Expo, Orta Doğu'nun en büyük fuar alanı olan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde Haziran ayından itibaren uluslararası fuarlara imza atarak, Doğu Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olmaya hazırlanıyor.

MNG Yönetim Hizmetleri AŞ. Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde yaptığı etkili organizasyonların ardından yeni kurulan MNG Expo Fuar ve Kongre Hizmetleri şirketinin de başına geçti. Perakendenin başarılı CEO'su, iki şirketin yönetimini birlikte yürütecek.

Dr. Aydoğan Süer, yurt dışında etkin tanıtımlar yaparak sadece birkaç yıl gibi kısa bir zamanda alışveriş merkezini Türkiye'nin en çok ziyaretçi alan merkezleri sıralamasına taşıdı. Bölgede ilk kez, Doğu Anadolu Alışveriş Festivali DAF'ı düzenleyerek, 2 yıl üst üste milyonlarca kişiyi şehre çeken deneyimli yönetici, geleneksel hale gelen bu festivali Covid-19 salgını geçtikten sonra yeniden devam ettirecek. Süer ve ekibi, dünyanın en seçkin markalarını Doğu Anadolu'ya çekerek, İran, Azerbaycan, Rusya gibi ülkelerden gelen turistler ile buluşturdu. Daha önce hiç cesaret edilmemiş büyük organizasyonları başarı ile gerçekleştiren MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü, vizyoner yönetim anlayışı ile tanınıyor. Yeni kurulan MNG Expo Fuar ve Kongre Hizmetleri Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Erzurum Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde büyük kitleleri ağırlamaya hazırlanan Süer ve ekibinin yeni hedefi, İpek Yolu'ndan beri önemli bir ticaret rotası olan Erzurum'u yeniden dünyanın en canlı şehirlerinden biri haline getirmek! Küresel salgın ortamında birçok organizasyon şirketi Erzurum'u göz ardı ederken, Dr. Aydoğan Süer ve MNG Grubu'nun bölgeye olan inancı yakın gelecekte Orta Doğu'nun en büyük fuar alanını önemli bir çekim merkezine dönüştürecek gibi gözüküyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği yaparak ticaret ve turizmde sinerji yaratmayı hedefleyen bu önemli atılımda amaç, fuarlar sayesinde olabildiğince çok yerli ve yabancı ziyaretçiyi çekerek otelden alışveriş merkezine yerel üreticiden taksiciye genel anlamda ekonomik katkı sunmak.

"MNG'nin fuarcılık alanına girmesinde, şehrin ihtiyaçları belirleyici oldu"

50 yıla yaklaşan köklü yapısıyla, inşaat ve turizm gibi alanlarda ülkemizin en güçlü gruplarından olan MNG, Erzurum'u tanıyan ve en çok yatırım yapan şirketlerden biri. MNG Yönetim Hizmetleri AŞ yönetiminde, Doğu Anadolu'nun en büyük alışveriş merkezini açan ve ilk günden itibaren başarılı performansı ile beğeni toplayan grup, yine çok iddialı bir işe soyunarak fuarcılık alanına giriyor! MNG Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer liderliğinde kurulan MNG Expo Fuar ve Kongre Hizmetleri AŞ ise Haziran ayından itibaren uluslar arası fuarlara imza atarak, Doğu Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olmayı hedefliyor.

"MNG Expo, Doğu Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olacak"

Doğu Anadolu'nun en büyük alışveriş merkezi olan Erzurum MNG, bugüne dek tek bir şirketin yapabileceğinin çok ötesinde uluslararası organizasyonlara imza attı. Hem kendi adını hem de Erzurum'u, komşu illerden yakın coğrafyadaki ülkelere kadar uzanan geniş bir platformda gündeme getiren AVM, alışveriş turizminin Türkiye açısından ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu ve nasıl avantaja çevrilebileceğini, gerçekleştirdiği projeler ile kanıtladı. Her yıl ortalama 26 milyon kişinin ziyaret ettiği, ülke genelinde ziyaretçi sayıları sıralamasında en çok ziyaretçi alan merkezler sıralamasına girmeyi başaran işletme, bugüne dek yaklaşık 60 milyon kişi tarafından alışveriş ve sosyalleşme amacıyla ziyaret edildi. "Hayat Burada, Sen Neredesin?"sloganı ile şehre canlılık getiren alışveriş merkezi, Büyük Garaj Günleri ile tüketicilere sevilen markaları yüzde 70'e varan indirimler ile sunarak Erzurumlular ve konukların sevgisini kazanmayı başardı. Erzurum MNG, Türk ekonomisinin en büyük kozlarından biri olan turizmi, aktif bir avm yönetimi ve perakendecilik anlayışı ile işleyerek yeni projeler üretti ve 3 yıldan kısa sürede 200'ün üzerinde etkinlik yaptı. Dr. Aydoğan Süer liderliğinde fuarcılığa başlayan MNG Yönetim Hizmetleri Ekibi, tüm dünyada küresel pandeminin olumsuz etkileri devam ederken hayata geçirilen MNG Expo Fuar ve Kongre Hizmetleri şirketi ile bu kez, etkin hamleler gerçekleştirerek Erzurum'u uluslararası ticarette tercih edilen marka şehir haline getirmeyi hedefliyor.

Palandöken'i, Tortum Şelalesi, camileri, şadırvanları, kaleleri ve bedestenleri ile pek çok tarihi ve doğal güzelliğe sahip olan Erzurum, bir yandan otelcilik konusunda ziyaretçi ağırlama kapasitesini artırırken bir yandan da alışveriş merkezleri ile alışveriş turizminin sunduğu fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. 2017 yılında Yakutiye ilçesinde 165 bin metrekare alana bölgenin en büyük alışveriş merkezini açarak çoğu ilk kez Doğu Anadolu'ya giren 200'ye yakın seçkin markayı şehre getiren Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi ise açıldığı günden bu yana Erzurum'un bölgesel ve uluslar arası platformda tanıtımını en iyi şekilde üstlenmiş durumda. Covid 19 salgını öncesinde çocuklara yönelik sayısız buluşma ve otopark konserleri ile Erzurumlular ve bölge halkının sevgisini kazanan Erzurum MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bugüne dek pek çok sponsorluk vererek şehirdeki spor ve kültür yaşamını da destekledi. Düzenlediği çarpıcı etkinliklerle Türkiye ve yurt dışında markaları iyi tanımanın yanı sıra yerel yönetimler ve geleneksel üretim yapan küçük işletmeler ile beraber hareket ederek büyük projeler hayata geçiren şirket, yönetim alanında edindiği tecrübeyi, fuarcılık alanında da kullanacak.

İpek Yolu Rotasındaki Şehir, Değişen Dünyada Öncü Role Talip

Son olarak, MNG Expo Fuar ve Kongre Hizmetleri AŞ şirketini hayata geçiren MNG Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, havaalanına yakınlığı ile bilinen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde Türk ve yabancı şirketleri fuarlarda bir araya getirecek. Süer çarpıcı konseptler ile Erzurum'u ticari ve kültürel alışverişin en uğrak rotalarından biri haline getirmeyi hedefliyor. Pandemide beklenen normalleşme ile eş zamanlı olarak, Haziran ayında hayata geçirilecek 6 fuar hazırlığı yapan MNG Expo, teknoloji, eğitim, tarım, inşaat, turizm gibi başlıklarda büyük organizasyonlar ile birlikte şehrin yöresel ürünlerini de ziyaretçilere tanıtmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan MNG Yönetim Hizmetleri AŞ. Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer, "Bilindiği üzere bugünlerde en popüler konu, Süveyş Kanalı'nda yaşanan sıkıntı. Pandemi ile birlikte dünya ticaretinde buna benzer pek çok sorun yaşanıyor. İpek Yolu'nun üzerinde bulunarak geçmişte dünya ticaretinde önemli bir rol oynamış olan Erzurum ise, bugüne dek var olan potansiyelini tam olarak hayata geçiremedi. MNG Expo'daki amacımız, iyi kurgulanmış, ses getiren, başarılı fuar organizasyonları ile pek çok dinamiğin değiştiği dünya ticaretinde Erzurum'a hak ettiği rolü yeniden kazandırabilmek" diye konuştu. - ERZURUM

MNG Expo, Erzurum'da Uluslararası Fuarlar düzenleyecek

Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum, Aydoğan, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MNG Expo, Erzurum'da Uluslararası Fuarlar düzenleyecek - Son Dakika


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