MNG Jet, Carlos Ghosn olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı kayıtlarla oynadığını itiraf etmiş ve olayda MNG Jet yönetiminin bilgisi ya da izni dışında tek başına hareket ettiğini kabul etmiştir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL