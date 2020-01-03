MNG Jet, Carlos Ghosn olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yetkililerce sorgulanan bir şirket... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MNG Jet, Carlos Ghosn olayına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Yetkililerce sorgulanan bir şirket... - Son Dakika

MNG Jet, Carlos Ghosn olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yetkililerce sorgulanan bir şirket...

6 saat önce

MNG Jet, Carlos Ghosn olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı kayıtlarla oynadığını itiraf etmiş ve olayda MNG Jet yönetiminin bilgisi ya da izni dışında tek başına hareket ettiğini kabul etmiştir" ifadelerini kullandı.

MNG Jet, Carlos Ghosn olayına ilişkin yaptığı açıklamada,

MNG Jet, Carlos Ghosn olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı kayıtlarla oynadığını itiraf etmiş ve olayda MNG Jet yönetiminin bilgisi ya da izni dışında tek başına hareket ettiğini kabul etmiştir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:29 Kaynak: İHA
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