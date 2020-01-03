MNG JET: GHOSN ADI İKİ UÇUŞ İÇİN DE RESMİ BELGELERDE MEVCUT DEĞİLDİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel MNG JET: GHOSN ADI İKİ UÇUŞ İÇİN DE RESMİ BELGELERDE MEVCUT DEĞİLDİR - Son Dakika

MNG JET: GHOSN ADI İKİ UÇUŞ İÇİN DE RESMİ BELGELERDE MEVCUT DEĞİLDİR

6 saat önce

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili MNG Jet'ten yazılı açıklamada, "Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı kayıtlarla oynadığını itiraf etmiş ve olayda MNG Jet yönetiminin bilgisi ya da izni dışında tek başına hareket ettiğini...

MNG JET: GHOSN ADI İKİ UÇUŞ İÇİN DE RESMİ BELGELERDE MEVCUT DEĞİLDİR, System.String[]
JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili MNG Jet'ten yazılı açıklamada, "Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı kayıtlarla oynadığını itiraf etmiş ve olayda MNG Jet yönetiminin bilgisi ya da izni dışında tek başına hareket ettiğini kabul etmiştir" denildi.

"GHOSN ADI İKİ UÇUŞ İÇİN DE RESMİ BELGELERDE MEVCUT DEĞİLDİR"

MNG Jet Genel Müdürü Can Şaşmaz'ın ifadelerinin yer aldığı açıklama şu şekilde:

"MNG Jet, Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçışında jet charter servislerinin yasadışı kullanımıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.  1 Ocak 2020 Çarşamba günü, MNG Jet, Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçışında jet charter servislerinin yasadışı olarak kullanımıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu. Aralık 2019'da, MNG Jet, biri Dubai'den Osaka'ya ve Osaka'dan İstanbul'a ve diğeri İstanbul'dan Beyrut'a olmak üzere ayrı güzergahları giden iki ayrı özel jeti, iki farklı müşteriye kiralamıştır. İki jet kiralamasının birbiriyle bağlantısının bulunmadığı görülmektedir. Ghosn adı iki uçuş için de resmi belgelerde mevcut değildir"

"1 OCAK 2020'DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTUR"

"Jetler, MNG Jet'e ait olmamakla beraber MNG Jet tarafından işletilmektedir. MNG Jet, medya aracılığı ile bu jetlerin resmi belgelerde isimleri beyan edilen yolcuların değil,  Ghosn yararına kullanıldığını öğrendikten sonra bir iç soruşturma başlatmış ve Türkiye'de bu olaya dahil olanların cezalandırılması amacıyla 1 Ocak 2020'de suç duyurusunda bulunmuştur. Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı kayıtlarla oynadığını itiraf etmiş ve olayda MNG Jet yönetiminin bilgisi ya da izni dışında tek başına hareket ettiğini kabul etmiştir. MNG Jet, konuyla ilgili olarak yetkililerle tam bir iş birliği içindedir ve şirketin hizmetlerini yasadışı şekilde kullananların ve/veya buna imkan sağlayanların gerektiği gibi soruşturulmasını beklemektedir. MNG Jet, jet bakımı, operasyonu ve charter hizmetleri çözümleri sunan uluslararası bir şirkettir. Türkiye merkezli şirket, dünya çapında en iyi uluslararası standartlarda hizmet vermektedir."


- İstanbul
Japonya, Lübnan, Nissan, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:27 Kaynak: DHA
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