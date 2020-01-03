MNG Jet'ten CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili suç duyurusu - Son Dakika

MNG Jet, Carlos Ghosn'un Japonya'dan kaçışında jet charter servislerinin yasadışı kullanımıyla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu. Açıklamada "Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı, kayıtlarla oynadığını itiraf etmiştir" denildi.



MNG Jet, Japonya'dan yasadışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelen Nissan eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden birinin, MNG şirketi ilgisi olduğu konusunda suç duyurusunda bulundu. MNG Jet resmi sitesinde yapılan suç duyurusuna ilişkin açıklamada, "Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı, kayıtlarla oynadığını itiraf etmiştir" denildi.



MNG jet sitesinden Genel Müdür Can Şaşmaz tarafından yapılan açıklamada, "Aralık 2019'da, MNG Jet, biri Dubai'den Osaka'ya ve Osaka'dan İstanbul'a ve diğeri İstanbul'dan Beyrut'a olmak üzere ayrı güzergahları giden iki ayrı özel jeti, iki farklı müşteriye kiralamıştır. İki jet kiralamasının birbiriyle bağlantısının bulunmadığı görülmektedir. Bay Ghosn adı iki uçuş için de resmi belgelerde mevcut değildir. Jetler, MNG Jet'e ait olmamakla beraber MNG Jet tarafından işletilmektedir. MNG Jet, medya aracılığı ile bu jetlerin resmi belgelerde isimleri beyan edilen yolcuların değil, Bay Ghosn yararına kullanıldığını öğrendikten sonra bir iç soruşturma başlatmış ve Türkiye'de bu olaya dahil olanların cezalandırılması amacıyla 1 Ocak 2020'de suç duyurusunda bulunmuştur. Yetkililerce sorgulanan bir şirket çalışanı kayıtlarla oynadığını itiraf etmiş ve olayda MNG Jet yönetiminin bilgisi ya da izni dışında tek başına hareket ettiğini kabul etmiştir. MNG Jet, konuyla ilgili olarak yetkililerle tam bir iş birliği içindedir ve şirketin hizmetlerini yasadışı şekilde kullananların ve/veya buna imkan sağlayanların gerektiği gibi soruşturulmasını beklemektedir MNG Jet, jet bakımı, operasyonu ve charter hizmetleri çözümleri sunan uluslararası bir şirkettir. Türkiye merkezli şirket, dünya çapında en iyi uluslararası standartlarda hizmet vermektedir" denildi. - İSTANBUL