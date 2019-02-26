Son Dakika Haberleri: MNG Kargo, yeni acente modeli ile iş ortaklarını arıyor

MNG Kargo, yeni acente modeli ile iş ortaklarını arıyor

46 dakika önce

MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgün Şahin, yeni modelin temelinde satış ve dağıtım performansı odaklı bir hak ediş sisteminin yer aldığını belirtti.

MNG Kargo, yeni acente modeli ile iş ortaklarını arıyor, System.String[]
MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgün Şahin, yeni modelin temelinde satış ve dağıtım performansı odaklı bir hak ediş sisteminin yer aldığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:15 

CEO, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaşlarına Asgari Ücret Ayarı: En Az 2 Bin 20 Lira Olacak

Tanzim Satışların Ardından Fiyat İndirimine Giden Marketler, Fiyat Etiketine Maliyet Tablosu Ekledi İstanbul Havalimanının Taşınma Tarihi Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 12:01:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MNG Kargo, yeni acente modeli ile iş ortaklarını arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]