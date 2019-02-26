MNG Kargo, yeni acente modeli ile iş ortaklarını arıyor

MNG Kargo Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgün Şahin, yeni modelin temelinde satış ve dağıtım performansı odaklı bir hak ediş sisteminin yer aldığını belirtti.

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