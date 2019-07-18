Son Dakika Haberleri: Mnuchin: Bitcoin finansal sisteme tehdit oluşturabilir
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Mnuchin: Bitcoin finansal sisteme tehdit oluşturabilir

1 saat önce

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Bitcoin'in gelecekte "finansal sisteme tehdit oluşturabileceği" uyarısı yaptı.

Mnuchin: Bitcoin finansal sisteme tehdit oluşturabilir, System.String[]
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Bitcoin'in gelecekte "finansal sisteme tehdit oluşturabileceği" uyarısı yaptı.
Mnuchin, CNBC ile söyleşisinde, kripto para birimlerinin yasal olmayan eylemlerde kullanılmasını önlemek için ABD yönetiminin "oldukça güçlü" önlemler alabileceğini söyledi. Mnuchin, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in İsviçreli bir banka hesabına denk koşullara sahip olması durumunda "finansal sisteme tehdit oluşturabileceğini" belirtti ve ekledi:
"Bitcoin'in İsviçreli banka hesaplarına denk koşullara sahip olmasını engelleyeceğiz; çünkü, bu durum finansal sisteme karşı tehdit oluşturabilir."
Mnuchin, suçluların kripto para birimlerini "yasal olmayan eylemler için" kullandıklarını belirtirken, kara para aklamada "her zaman" nakitin kullanılmadığını iddia etti. Nakitin dünya genelinde en sık kullanılan kara para aklama aracı olduğuyla ilgili soruya Mnuchin, "Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Her gün ABD finansal sistemini korumak için birçok suçluyla mücadele ediyoruz" yanıtını verdi.
Mnuchin, kripto para birimlerine yönelik eleştirilerinin yanında, ABD hükümetinin "finansal yeniliğe" karşı olmadığını savunarak, "Söz konusu teknolojinin bazı kullanım alanları olduğunu düşünüyorum, bu yüzden blockchaini Bitcoin'den ayrı tutmak gerekiyor" diye ekledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:18 Kaynak: DHA
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