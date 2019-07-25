Son Dakika Haberleri: Mnuchin: Bitcoin ile 10 yıl sonra ilgilenmeyeceğim
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Mnuchin: Bitcoin ile 10 yıl sonra ilgilenmeyeceğim

6 dakika önce

ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin, 10 yıl sonra kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin ile "ilgilenmeyeceğini" söyledi.

Mnuchin: Bitcoin ile 10 yıl sonra ilgilenmeyeceğim, System.String[]
ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin,
10 yıl sonra kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin ile "ilgilenmeyeceğini" söyledi.
Mnuchin, CNBC'ye verdiği bir röportajda, Bitcoin'in geleceğinin "kasvetli" olduğunu belirterek, "Sizi bir konuda temin edebilirim; ben 10 yıl sonra Bitcoin ile ilgilenmeyeceğim. Hatta beş ya da altı yıl içinde Hazine Bakanı olarak bir daha Bitcoin hakkında konuşmayacağıma sizinle bahse girebilirim" dedi.
Mnuchin, finansal suçların ve parasal bozulmaların önüne geçilmesi için kripto para birimlerine en yüksek standartta yaptırım uygulanması için Finansal Suçları Engelleme Ağı (FinCEN) ve Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) bir kılavuz oluşturmaları çağrısı yaptı ve ekledi:
"Bu konuda birleşmiş bir yaklaşıma sahip olacağız ve tahminimce bütün kurumlardan da oldukça fazla yaptırım uygulanacak."
Mnuchin, daha önce yaptığı açıklamalarda kripto para birimlerinin "finansal sisteme risk oluşturabileceklerini" söylemiş ve Facebook'un kripto para birimi Libra'ya da değinerek, Facebook'un Libra'yı piyaysaya sürebilmesi için "yasa yapıcıları ikna etmesi gerektiğini" belirtmişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:40 Kaynak: DHA
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