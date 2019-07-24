Mnuchin: Çin ile anlaşmanın önünde halen pek çok konu var
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ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde halen çözülmesi gereken pek çok konu olduğunu söyledi ve ABDli delegelerin gelecek hafta gerçekleştireceği Çin ziyareti sonrasında, Çinli delegelerden bir ziyaret beklediğini ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:24 Kaynak: DHA
– ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde halen çözülmesi gereken pek çok konu olduğunu söyledi ve ABDli delegelerin gelecek hafta gerçekleştireceği Çin ziyareti sonrasında, Çinli delegelerden bir ziyaret beklediğini ekledi.
Büyük teknoloji şirketlerinin CEO
'ları ile bir araya geldiği toplantıyı "verimli" olarak değerlendiren Mnuchin, Google
ve Çin hükümeti arasıdna bir bağ ya da işbirliği olduğunu düşünmediğini belirtti ve bu bağlamda neredeyse tüm teknoloji şirketlerinin ABD hükümeti ile bağı olduğunu söyledi.
Mnucihn ayrıca, Amazon
'u rekabeti kısıtladığını ve perakendecilik sektörüne zarar verdiğini savundu.
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