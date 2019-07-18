Son Dakika Haberleri: Mnuchin: Çin ile ilerleme yoluna dönmeye çalışıyoruz
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Mnuchin: Çin ile ilerleme yoluna dönmeye çalışıyoruz

3 saat önce

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, kendisi ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert lightizer'ın ilerleyen saatlerde Çinli yetkililerle bir telefon görüşmesi yapacağı ve ticaret görüşmelerinde "ilerleme yoluna" dönmeye çalışacaklarını söyledi.

Mnuchin: Çin ile ilerleme yoluna dönmeye çalışıyoruz, System.String[]
– ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, kendisi ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert lightizer'ın ilerleyen saatlerde Çinli yetkililerle bir telefon görüşmesi yapacağı ve ticaret görüşmelerinde "ilerleme yoluna" dönmeye çalışacaklarını söyledi.
CNBC'ye konuşan Mnuchin, telefon görüşmesinin olumlu geçmesi halinde yüz yüze görüşmelerin devam edeceğini belirtti.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:41 Kaynak: DHA
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