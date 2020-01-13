Mnuchin: Çin ticaret anlaşmasının çevirisinde değişiklik yok - Son Dakika
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Mnuchin: Çin ticaret anlaşmasının çevirisinde değişiklik yok

6 saat önce

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin'in üzerinde uzlaştıkları birinci aşama ticaret anlaşmasındaki taahhütlerde, anlaşmanın çevirisinin yapıldığı süreçte bir değişiklik olmadığını söyledi.

Mnuchin: Çin ticaret anlaşmasının çevirisinde değişiklik yok, System.String[]

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin'in üzerinde uzlaştıkları birinci aşama ticaret anlaşmasındaki taahhütlerde, anlaşmanın çevirisinin  yapıldığı süreçte bir değişiklik olmadığını söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, 15 Ocak'ta ABD ile imzalanacak olan ticaret anlaşması için Çin delegasyonunun gelecek hafta Washington'a gideceğini duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre, Washington yetkililerinin daveti üzerine Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ticaret anlaşmasının imzalanması için 13-15 Ocak tarihlerinde Washington'a gidecek olan delegasyona öncülük edecek.

Fox News kanalına konuşan Mnuchin, anlaşmanın birinci aşamasına ilişkin metnin çevrilmesi sürecinde değişiklikler yapıldığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine, "13 Aralık'ta varılan uzlaşmanın metni çeviri sürecinde de değişmedi. Bu söylentilerin, dedikoduların nereden  çıktığını anlamıyorum" dedi ve ekledi:

"Bir çeviri sürecindeyiz ve bunun tamamen teknik bir konu olduğunu düşünüyorum. Anlaşmanın menti imza gününde İngilizce olarak yayınlanacak ve bunu herkes görecebilecek. Bu gerçekten çok, çok geniş kapsamlı, büyük bir anlaşma."

Beyaz Saray'dan Cuma günü yaptığı açıklamada da, anlaşmanın birinci aşamasının 15 Ocak'ta imzalanacağı, bu konuda düzenlenecek törene 200 kişinin davet edildiği duyurulmuştu.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Steven Mnuchin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:11 Kaynak: DHA
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