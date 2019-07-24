Son Dakika Haberleri: Mnuchin: Facebook Libra'ya ilişkin endişeleri gidermeli
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Mnuchin: Facebook Libra'ya ilişkin endişeleri gidermeli

56 dakika önce

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Facebook'un kripto para birimi Libra'yı piyasaya sürmeden önce yasa yapıcıların endişelerini gidermesi gerektiğini söyledi.

Mnuchin: Facebook Libra'ya ilişkin endişeleri gidermeli, System.String[]
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Facebook'un kripto para birimi Libra'yı piyasaya sürmeden önce yasa yapıcıların endişelerini gidermesi gerektiğini söyledi.
Mnuchin, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Libra'ya ilgili daha önce de belirttiğimiz gibi, Facebook'un bu projeyi piyasaya sürmesi için yaptırımlarımızdan geçecek bir gelşimeye ihtiyacı var" dedi.
Mnuchin, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada da, yasa yapıcıların özellikle Facebook'un kişisel gizlilik yönetimi kapsamında söz konusu dijital para birimine yönelik endişeleri bulunduğunu vurgulamış ve yasa yapıcıları projesini "doğru" bir şekilde, "yüksek standartlara" uyarak uygulayabileceğine ikna etmesi durumunda Facebook'un kendi ödeme sistemini kurabileceğini söylemişti.


Steven Mnuchin, Facebook, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:50 Kaynak: DHA
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