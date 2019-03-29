Mnuchin: Pekin'de Yapıcı Bir Görüşme Yaptık

– ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer ile birlikte gerçekleştirdiği Pekin ziyaretinin "yapıcı" bir görüşme ile sonlandığını açıkladı.

– ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer ile birlikte gerçekleştirdiği Pekin ziyaretinin "yapıcı" bir görüşme ile sonlandığını açıkladı.



Mnuchin, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin bir sonraki toplantısının gelecek hafta Washington'da Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He öncülüğünde bir heyetin katılımıyla yapılacağını duyurdu.



Daha önce yayınlanan haberlere göre, heyetler ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in imzalayacağı ticaret anlaşmasının son detayları üzerinde çalışıyorlar.



Gelişmelerin yanında, Çin, ABD'den 7 Mart 2018 tarihinden bu yana ilk büyük satın almasını, Temmuz ve Ağustos aylarında teslimatı planlanan 1.4 milyon soya fasulyesi ile gerçekleştirdi. - İstanbul

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