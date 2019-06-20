Son Dakika Haberleri: Mnuchin: Trump, federal hükümeti açık tutmak istiyor
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Mnuchin: Trump, federal hükümeti açık tutmak istiyor

46 dakika önce

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump'ın federal hükümetin açık kalmasını istediğini, açıkladı.

Mnuchin: Trump, federal hükümeti açık tutmak istiyor, System.String[]
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump'ın federal hükümetin açık kalmasını istediğini, açıkladı.
CNBC'nin haberine göre Mnuchin, bir harcama planı üzerinde Kongre ile Beyaz Saray arasında uzlaşmanın sağlanamaması halinde Trump'ın bir yıl süre için borçlanma tavanı artışı önereceğini söyledi ve ekledi:
"Eğer Trump yönetimi ile Kongre bir harcama anlaşması üzerinde uzlaşmaya varamazlar ise Beyaz Saray, federal hükümet için fonlamanın bir yıl süre ile devam etmesi çözümünün sürdürülmesini öneredecek."
Beyaz Saray yetkilileri ve Kongre liderlerinin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisinde yaptıkları görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan Mnuchin, tüm Kongre üyelerinin borçlanma tavanının artırılmasına ihtiyaç olduğu konusunda görüşbirliği içinde bulunduklarını vurguladı.
Geçen Aralık ve Ocak aylarında, bütçe sorunları nedeniyle ABD hükümetinin birçok birimi, fonlamanın olanaksız duruma gelmesiyle kapatılmıştı. ABD'de tarihinin en uzun hükümet kapanması olayının yaşandığı bu dönemde 800 bin memur maaş alamadı. Hükümetin kısmen kapanmasına neden olan kriz,
ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin güney sınırında yasa dışı göçmen girişlerini önlemek ve güvenlik için "Meksika Duvarı" örmek üzere devlet bütçesinden 5.7 milyar dolar istemesiyle başlamıştı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:47 Kaynak: DHA
Hükümet, Steven Mnuchin, Donald Trump, Ekonomi
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