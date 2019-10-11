Son Dakika Haberleri: Mnuchin: Trump Türkiye'ye yaptırım yetkisi getiren kararnameyi imzalayacak
Son Dakika Ekonomi Mnuchin: Trump Türkiye'ye yaptırım yetkisi getiren kararnameyi imzalayacak

Mnuchin: Trump Türkiye'ye yaptırım yetkisi getiren kararnameyi imzalayacak

14 dakika önce

Bakan Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa Türkiye'ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını açıkladı.

Mnuchin: Trump Türkiye'ye yaptırım yetkisi getiren kararnameyi imzalayacak, System.String[]

Bakan Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa Türkiye'ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını açıkladı.

Steven Mnuchin, Donald Trump, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:36 
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