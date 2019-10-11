Mnuchin: Trump Türkiye'ye yaptırım yetkisi getiren kararnameyi imzalayacak
14 dakika önce
Bakan Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa Türkiye'ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını açıkladı.
Bakan Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa Türkiye'ye yönelik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını ancak yaptırımların şu anda uygulanmayacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:36
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