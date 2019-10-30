Son Dakika Haberleri: Mnuchin: Türkiye'yi hedef alan mali yaptırım listesi ihtiyaç halinde kullanılmak üzere duruyor
Son Dakika Dünya Mnuchin: Türkiye'yi hedef alan mali yaptırım listesi ihtiyaç halinde kullanılmak üzere duruyor

Mnuchin: Türkiye'yi hedef alan mali yaptırım listesi ihtiyaç halinde kullanılmak üzere duruyor

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlarla ilgili listenin ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır tutulduğunu fakat Suriye'de ateşkes sağlandığı için önceki yaptırımların kaldırılmasından memnun olduğunu açıkladı

Mnuchin: Türkiye'yi hedef alan mali yaptırım listesi ihtiyaç halinde kullanılmak üzere duruyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Steven Mnuchin Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlarla ilgili listenin ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır tutulduğunu fakat Suriye'de ateşkes sağlandığı için önceki yaptırımların kaldırılmasından memnun olduğunu açıkladı.


Suudi Arabistan'da bir röportaj veren Mnuchin ilave yaptırımlar için hazırlanan hedef listesinin Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ankara ziyaretinde pazarlıklarda kullanabilmesi için hazırlandığını vurguladı. Mnuchin'e göre görüşmeler başarısızlıkla sonuçlansaydı mali yaptırımlar devreye sokulacaktı.

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Steven Mnuchin, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:37 
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