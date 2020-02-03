Mobbing ile Mücadele Derneği 10 yaşında - Son Dakika

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman, Mobbing Farkındalık Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



İşman, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Mobbing ile Mücadele Derneği; sosyal diyaloğun sağlanması, sürdürülebilir çalışma barışının geliştirilmesi, onurlu çalışma hakkının korunması, beşeri sermayemiz olan deneyimli, birikimli insan kaynağımızın doğru kullanılmasının izlenmesi, insan haklarının korunması, işyerlerinde ayrımcılıkla mücadele edilmesi, toplumda mobbing farkındalığının artırılması, özel sektör ve kamu işyerlerinde etik kültürünün yerleştirilmesi, mobbing mağdurlarına hukuki ve psikolojik destek verilmesi amacıyla 2010 yılında kuruldu. Ülke genelinde "4-10 Şubat Mobbing Farkındalığı Haftası"nın ikincisini; genel merkezimizin bulunduğu Ankara'da ve illerdeki temsilciliklerimizde çeşitli etkinliklerle kutlayacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Derneğimize ilgi gösteren katkı sağlayan, destek veren Başta TÜRK-İŞ olmak üzere KAMU-SEN, Türkiye Barolar Birliği, Üniversiteler, Kamu kurum ve kuruluşlarına, medya kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Mobbing ile Mücadele Derneği olarak, müstakil bir Mobbing ile Mücadele Kanununun çıkarılmasının, ülkemiz ve insanımız adına önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca; İLO tarafından imzalanan 190 sayılı işyerlerinde şiddet ve tacizi önlemeyi amaçlayan sözleşmenin ve tavsiye kararının ülkemiz tarafından onaylanması ve etkin bir biçimde uygulanması için açık çağrımızı tekrarlıyoruz. Kutlamalar kapsamında; 5 Şubat 2020 tarihinde "Kamuda Mobbing ile Mücadele" paneli"nde; "Memur Mobbing Anketi" sonuçları açıklanacak ve kamuda bu konuda yapılan çalışmalar değerlendirilecektir. 12 Şubat 2020 de ise, Türkiye Barolar Birliği ev sahipliğinde Tüm Yönleriyle Mobbing Sempozyumunu gerçekleştireceğiz." - ERZURUM