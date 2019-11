Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman:

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İlhan İşman, Gaziantep'te 6 katlı bir binanın en üst katından aşağıya düşmesi sonucu hayatını kaybeden sözleşmeli Türkçe Öğretmeni 25 yaşındaki Saadet Harmancı'nın ölümüyle ilgili kim yaparsa yapsın şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.



Genel Başkanı İşman açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Yine acı bir haberle yüreklerimiz dağlandı. Gaziantep'te sözleşmeli Türkçe Öğretmeni 25 yaşındaki Saadet Harmancı, intihar etti. Öncelikle merhumeye Allahtan rahmet, kederli ailesi, yakınları, sevenleri, eğitim camiası ve öğrencilerine başsağlığı diliyoruz. Mobbing ile Mücadele Derneği olarak nereden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. İşyerlerinde yaşanan psikolojik şiddetin, beşeri sermayemizi kemirip yok ettiğini, birikimli insan kaynağımızı heba ettiğini, onurlu çalışma hakkını zedelediğini, çalışma barışını ortadan kaldırdığını, mağdurlara, çalışma arkadaşlarına, aileye ve topluma onulmaz yaralar açtığını maalesef bu acı olayla bir kez daha tecrübe ettik. Pozitif bir bakış açısıyla gerçeklerle yüzleşmek, problemlere mantıklı, tutarlı, objektif çözümler üretmek, başta liyakat, ehliyet, adalet sahibi yöneticiler olmak üzere hepimizin toplumsal sorumluluğudur. İşyerinde "Her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım" diyerek intihar eden Saadet öğretmenimizin ve onun şahsında tüm eğitim camiasındaki bu Sessiz çığlığın duyulması, soruşturmanın tüm yönleriyle değerlendirilerek, bir an önce sonuçlandırılması, bu intiharda sorumluluğu bulunan kişilerin cezalandırılması, bu olay başta olmak üzere; yaşanan tüm mobbing vakalarının gözden geçirilerek gerekli derslerin çıkarılması, eğitim camiasında ve tüm işyerlerinde, insanlarımızı ayırmadan, kayırmadan, ötekileştirmeden, hak, hakkaniyet ve adalet içerisinde mobbingi önleyecek gerekli tedbirlerin alınması için ilgili tüm kurum ve kuruluşları göreve davet ediyor, görev yetki ve sorumluluklarının gereğini titizlikle yerine getirmeye çağırıyoruz. Mobbing milli bir meseledir. Mobbinge hayır diyoruz." - ERZURUM