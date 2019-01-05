Mobbing ile Mücadele Derneği, Rektör Çomaklı'yı Ziyaret Etti

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum İl Temsilciliği Başkanı Jale Hülya Alcan ve yönetim kurulu üyeleri Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum İl Temsilciliği Başkanı Jale Hülya Alcan ve yönetim kurulu üyeleri Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.



Dernek Başkanı Jale Alcan, Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya 4-10 Şubat Mobbing Farkındalığı haftası hakkında bilgi verdi. Mobbing derneğinin 2010 yılında Ankara'da kurulduğunu ifade eden Alcan, derneğin kurulduğu günden beri Türkiye'nin her yerinde Mobbing'le mücadele ettiğini söyledi.



Jale Alcan: "Çalışanların Mobbing'e uğramaması için çaba sarf edip elimizden geldikçe yardım etmeye çalışıyoruz. 2010 yılından günümüze kadar şehirlerde Mobbing farkındalık eğitimi vermeye devam ediyoruz. İlk defa bu yıl 4- 10 Şubat'ı Mobbing Haftası olarak ilan ettik. Mobbing ile Mücadele Derneği olarak Atatürk Üniversitesinde Mobbing'in seçmeli ders olarak okutmasında büyük emeği geçen Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyoruz" dedi.



Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise 4 -10 Şubat tarihinin Mobbing Haftası ilan edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Mobbing ile Mücadele Derneğine üniversite yönetimi olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Üniversitemizde çalışanlarımıza Mobbing uygulanmaması konusunda oldukça titiz ve dikkatli davranıyoruz. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Türkiye'de ilk defa Mobbing'i seçmeli ders olarak okutmaya karar verdik. Biz Mobbing'i bir insan hakkı ihlali olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

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