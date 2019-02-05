Son Dakika Haberleri: Mobbing ile Mücadele Sempozyumu

Mobbing ile Mücadele Sempozyumu

1 saat önce

Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Engin Yıldırım, "Anayasa Mahkemesinin mobbingle ilgili 27 kararı var. Bu kararlardan bir tanesi 'ihlal', üç tanesi 'ihlal olmadığı', diğerleri ise 'kabul edilemezlik' şeklindedir.

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Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Engin Yıldırım, "Anayasa Mahkemesinin mobbingle ilgili 27 kararı var. Bu kararlardan bir tanesi 'ihlal', üç tanesi 'ihlal olmadığı', diğerleri ise 'kabul edilemezlik' şeklindedir." dedi.

Yıldırım, Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen Mobbing ile Mücadele Sempozyumu'nda, "Anayasa Mahkemesinin Mobbing Kararları" konulu sunum yaptı.

Anayasa Mahkemesine 2012'den itibaren bireysel başvuruda bulunulabildiğini anımsatan Yıldırım, Yüksek Mahkemeye bugüne kadar 215 bin bireysel başvuru yapıldığını, bunlardan 175 bininin sonuçlandırıldığını kaydetti.

Mobbingi "bir veya birden fazla kişinin, bireyi çaresiz bırakıcı, onurunu aşağılayıcı ve düşmanca bir şekilde sürekli yıldırmaya tabi tutması" olarak tanımlayan Yıldırım, Türkiye'de mobbinge uğradığını iddia eden kişilerin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun da aralarında olduğu birçok kuruma başvurabileceğini vurguladı.

Yıldırım, bu kurumlardan biri olan Anayasa Mahkemesine ise başvuruların, tüm iç hukuk yolları tüketildikten sonra yapılabileceğine dikkati çekti.

Mobbingin, Anayasa Mahkemesi için yeni bir alan olduğunu ifade eden Yıldırım, "Anayasa Mahkemesinin mobbingle ilgili 27 kararı var. Bu kararlardan bir tanesi 'ihlal', üç tanesi 'ihlal olmadığı', diğerleri ise 'kabul edilemezlik' şeklindedir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:59 Kaynak: AA

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