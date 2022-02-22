MOBBİNGE UĞRADIĞINI İDDİA EDEN AVUKATA BELEDİYEDEN 'UYARMA' CEZASI - Son Dakika
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MOBBİNGE UĞRADIĞINI İDDİA EDEN AVUKATA BELEDİYEDEN 'UYARMA' CEZASI

22.02.2022 17:13

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında, kendisine mobbing uygulandığını iddia ederek, cumhuriyet savcılığına şikayette bulunan belediye avukatı H.N. ile ilgili açıklama yaptı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında, kendisine mobbing uygulandığını iddia ederek, cumhuriyet savcılığına şikayette bulunan belediye avukatı H.N. ile ilgili açıklama yaptı. Özcan, H.N.'nin siyasi kumpas kurmak için başını açtığını ve kendisine bu konuda baskı yapılmış gibi imaj çizmek istediğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Ben başını açtı, diye bir kadın belediye çalışanına uyarı cezası verdim; başını açtı, diye. Yıllardır tesettürlü çalışan bir belediye çalışanı bayan başını açtı, diye bu uyarı cezasını verdim. Bunu altını çizerek söylüyorum. Bu arkadaşımız bizi daha önce bizi defalarca şikayet etti. Önce müdürleri sonra da beni etti. Ben gidip ifade verdim. Bir seferinde 'Sayın Cumhurbaşkanı'm; Tanju bey size o kadar kin duyuyor ki bu duyduğu kinden dolayı ben tesettürlüyüm, diye bana mobbing uyguluyor' yazmış. Bunu yazan bir hanımefendi aniden bir süre sonra başını açıyor. Kendisine yazılı olarak 'Size bir baskıda ya da telkinde bulunan bir amiriniz, çalışma arkadaşınız oldu mu" diye sordum. Tek cümle, 'Kişisel tercihim' yazmış. Tekrar sordum, 'Bakın size bu konuda başınızı açın, diye baskı yapan bir personel, bir amir varsa onlar hakkında disiplin işlemi yapacağım' dedim. Tekrar cevap verdi. 'Hayır, kişisel tercihim' diye cevap verdi. Sen hem beni hem de arkadaşlarımı şikayet edeceksin 'Benim başım kapalı, diye bana mobbing uygulanıyor' diyeceksin bu iddialarını ispatlayamayacaksın hem de aniden başını açacaksın. Burada çok tehlikeli bir siyasi kumpas vardı. Ben de gerekçeli olarak bu kişiye bu uyarı cezasının niye verildiğini yazdım. Evet, başını açtığı için bu cezayı verdim."

MOBBİNGE UĞRADIĞINI İDDİA EDEN AVUKATA BELEDİYEDEN 'UYARMA' CEZASI
MOBBİNGE UĞRADIĞINI İDDİA EDEN AVUKATA BELEDİYEDEN 'UYARMA' CEZASI
MOBBİNGE UĞRADIĞINI İDDİA EDEN AVUKATA BELEDİYEDEN 'UYARMA' CEZASI

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Tanju Özcan, Cumhuriyet, Mobbing, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MOBBİNGE UĞRADIĞINI İDDİA EDEN AVUKATA BELEDİYEDEN 'UYARMA' CEZASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MOBBİNGE UĞRADIĞINI İDDİA EDEN AVUKATA BELEDİYEDEN 'UYARMA' CEZASI - Son Dakika
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