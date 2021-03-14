MOBESE'ye rağmen aynı yerde aynı hırsızlık - Son Dakika

MOBESE'ye rağmen aynı yerde aynı hırsızlık

14.03.2021 10:46
MOBESE'ye rağmen aynı yerde aynı hırsızlık, System.String[]

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Meydanı'nın simgesi haline gelen at arabası heykelinin gem ve kantarma takımları, geçen yıl çalınıp yerine koyulmasının ardından bu yıl yine MOBESE kameralarının önünde çalındı.

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Meydanı'nın simgesi haline gelen at arabası heykelinin gem ve kantarma takımları, geçen yıl çalınıp yerine koyulmasının ardından bu yıl yine MOBESE kameralarının önünde çalındı.

Tarihi Odunpazarı bölgesinin en geniş meydanında turistlerin adeta fotoğraf çekinmek için yarıştığı at heykelinin gem ve kantarma takımları yine çalındı. Heykeli süsleyen ve orijinal olan takımlar geçen yıl Ramazan ayında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından MOBESE kameralarının önünde çalınmıştı. Yapımı zor olan ve ustası nadir bulunan gem ve kantarma takımları, Odunpazarı Belediyesi tarafından Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir usta bulunarak yeniden yaptırılıp at heykeline tekrar yerleştirildi. Geçtiğimiz haftalarda ise 2 atın üzerinde bulunan takımlardan biri yine MOBESE kameraları önünde kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Aynı olayın ikinci kez gerçekleşmesi, bölgedeki esnafı hem üzdü hem de şaşırttı.

"Çalıp ne yapacaklar merak ediyoruz açıkçası"

Odunpazarı bölgesinde esnaflık yapan Yurttekin Karagül, gem ve kantarma takımları ilk çalındığında belediyeye durumu bildirdiklerini, belediyenin de takımları yeniden taktığını dile getirdi. İkinci kez çalındığında ise çok şaşırdıklarını belirten Karagül şunları söyledi:

" Türkiye'nin en meşhur at arabası heykeli Odunpazarı'nda bulunuyor. Bu meslek öldüğü için Eskişehir'de artık böyle bir şey yapılmıyor. Bundan önce çalınan gem ve kantarmalar Afyon'da yaptırılmıştı. Geçtiğimiz kış aylarında çalınmıştı. Belediyeye durumu bildirdik ve ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde bunları yapabilen bir usta buldular. Bu usta son işlerini yaparken tekrardan atların eşyasını yaptı. Burada meydan açılışı yaparken tekrardan atlara malzemeleri taktılar. Bütün kış burada durdu fakat sezon açılmasına yakın tekrardan çalındı. Biz dükkanı kapatıp eve gittiğimiz zaman yerindeydi fakat sabah geldiğimiz zaman yoktu. Bu atları doğrudan gören MOBESE kamerası var. Buna rağmen cesaret edip çalmışlar. Ne işlerine yarayacağını da bilmiyorum. Acaba sadece zarar olsun diye mi, yoksa kullanmak için mi çalınıyor? Çalıp ne yapacaklar merak ediyoruz açıkçası." - ESKİŞEHİR

MOBESE'ye rağmen aynı yerde aynı hırsızlık
MOBESE'ye rağmen aynı yerde aynı hırsızlık
MOBESE'ye rağmen aynı yerde aynı hırsızlık
MOBESE'ye rağmen aynı yerde aynı hırsızlık
MOBESE'ye rağmen aynı yerde aynı hırsızlık

Odunpazarı, Eskişehir, MOBESE, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MOBESE'ye rağmen aynı yerde aynı hırsızlık - Son Dakika


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