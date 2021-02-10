Mobidictum'un düzenlediği Valorant turnuvası başlıyor - Son Dakika
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Mobidictum'un düzenlediği Valorant turnuvası başlıyor

10.02.2021 14:52
Mobidictum'un düzenlediği Valorant turnuvası başlıyor

Valorant tunuvasının başladığını Mobidictum twitter'dan yaptığı açıklamayla oyunseverlere duyurdu.Turnuvanın oyun formatı ölüm maçı modunda oynanacak. Valorant turnuvasına dair detaylar gelmeye devam ediyor.

Mobidictum'un düzenlediği DM turnuvası, 11 Şubat tarihinde start alacak.Oyuncular turnuvada 2150 VP points için kıran kırana mücadele edip kozlarını paylaşacaklar. Şampiyon olmak için kıyasıya yarışacak takımlar ölüm maçı modunda maçlarını oynayacaklar.Maçlar puanlama sistemiyle oynanacak.

MOBIDICTUM VALORANT TURNUVASI BAŞLIYOR

En az 50 en çok 100 oyuncunun kozlarını paylaşabileceği turnuvada, oyuncuların katılım oranlarına göre 10 ayrı gruba bölünecek. Maçlar Bo3 üzerinden oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı paylaşan oyuncular bir üst tura çıkmış olacak. İkinci aşamada ise oyuncular bu sefer 2 gruba ayrılacak ve gruplarda ilk 5 sırada olanlar final mücadelesinde kozlarını paylaşacak.

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