Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar - Son Dakika

Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar

23.03.2021 11:32
Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar, System.String[]

MARDİN'in Mazıdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, oluşturulan tam donanımlı mobil araçla çiftçinin yaşadığı yere giderek, sorunlarını dinliyor.

MARDİN'in Mazıdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, oluşturulan tam donanımlı mobil araçla çiftçinin yaşadığı yere giderek, sorunlarını dinliyor. Talep ve ihtiyaçları çiftçiden dinleyen ekipler, anında yetkili mercilere iletiyor.

Mazıdağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye'de alanında ilk olma özelliği taşıyan uygulama başlattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan ve her türlü ekipmanı içinde barındıran karavanla kırsal kesimdeki çiftçilerin ayağına gidilip, hizmet veriliyor. Mazıdağı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Eyüp Aydın, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binamızdaki her türlü ekipmanı bu karavanda bulmak mümkün. Diyelim ki bir çiftçimizin ektiği üründe sorun var ya da bir çiftçimizin ineği hasta. Bunun için müdürlüğe gelmesine gerek yok. Onlar bizi arayacak, biz ayaklarına gideceğiz. Süper donanımlı karavanımızla hizmeti mobil olarak üreticimizin ayağına götürüyoruz. Bu uygulama, Türkiye'de ilk kez Mazıdağı'nda yapılıyor" dedi.

TAM DONANIMLI MOBİL HİZMET ARACI

İlçe Müdürü Aydın, mobil hizmet aracında ziraat mühendisi ve veteriner dahil toplam 4 kişilik personelin görev yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Hizmet binamızda yaptığımız tüm iş ve işlemleri, artık vatandaşımızın ayağına kadar götürüyoruz. Köylerde, mahallelerde, üretim yerlerinde çiftçinin yanındayız. Hayvancılık ve tarım ile ilgili tüm faaliyetlerimizi, mobil hizmet karavanımızda vatandaşlarımızın yanında gerçekleştirebiliyoruz. Veteriner hekim ve ziraat mühendisi arkadaşlarımız, hizmet binamızda yürütülen işleri burada yapabiliyor. Aynı zamanda aşılama, küpeleme faaliyetleri, destek hizmetleri, dilekçe işlemlerini buradan yapabiliyoruz. Bitki hastalıkları ve hayvansal hastalıklarla ilgili bilgilendirme çalışmalarını aynı zamanda eğitim çalışmalarının da bu karavandan yapıyoruz. Mobil hizmet karavanımızla yapmış olduğumuz bu hizmet, Türkiye'de bir ilktir."

Uygulamanın ilk olarak başladığı kırsal Ulutaş Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Yıldız, artık çiftçi ve üreticinin rahatlayacağını söyleyerek, "Bu hizmetten dolayı ilçe tarım ve orman müdürümüze ve kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bize ve bütün çevre köyler için hayırlı olacaktır. Bundan sonrası için köylerin daha rahat olacağını umuyoruz. Her zaman böyle güzel hizmetler bekliyoruz" diye konuştu.

Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar
Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar
Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar
Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar
Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar
Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar
Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar
Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar
Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar
Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar
Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar
Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar
Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar

Mazıdağı, Hisarcık, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mobil araçla çiftçiye gidip, ihtiyaçları gideriyorlar - Son Dakika


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