Mobil araçla sıra gecesi ziyafeti - Son Dakika

- Sıra gecesi geleneği virüs dinlemedi

Mobil araçla sıra gecesi ziyafeti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçe belediyesi, korona virüsü tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında mobil araçla vatandaşlara sıra gecesi ziyafeti yaşattı. Müziğin sesini duyan Karaköprülüler balkonlara çıkarak yöresel türkülere eşlik etti.

Karaköprü Belediyesi Ramazan etkinlikleri, sokağa çıkma kısıtlamasında da devam etti. Mobil Ramazan Aracı ile Mehmet Hafız Bulvarında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sıra gecesi düzenlendi. Karaköprü Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Mehmet Sarıdoğan ve ekibi tarafından düzenlenen sıra gecesinde, pencerelere ve balkonlara çıkan Karaköprülüler, seslendirilen yöresel türkülere alkışlarla eşlik etti. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tüm dünyada sıkıntılı bir dönemden geçildiğini düzenledikleri etkinliklerle vatandaşların bir nebze olsun keyifli zaman geçirmelerini hedeflediklerini söyledi.

Vatandaşlar da yapılan mobil araçla sıra gecesi etkinliğinden memnun olduklarını belirterek Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.