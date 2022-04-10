KIRIKKALE - Mobil aşevi hayırseverlerin desteğiyle iftar sofralarına AŞ ulaştırıyor - Son Dakika
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KIRIKKALE - Mobil aşevi hayırseverlerin desteğiyle iftar sofralarına AŞ ulaştırıyor

10.04.2022 12:40

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle pişirilen yemekler, belediyenin mobil aşevi uygulaması ile yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına ulaştırılıyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle pişirilen yemekler, belediyenin mobil aşevi uygulaması ile yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına ulaştırılıyor.

Yahşihan Belediyesi yemekhanesinde ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ve yaşlılar için pişirilen yemekler, görevlilerce paketlenerek mobil aşevi aracına yükleniyor. Görevliler, iftar öncesi araçla vatandaşların evlerine giderek 4 çeşit yemeği günlük 100 kişiye ikram ediyor.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde ve yurt dışında yaşayan hayırsever vatandaşlar da yardım kampanyasına destek oluyor.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 3 ay önce başlattıkları mobil aşevi hizmetinin ramazan ayında daha da anlam kazandığını söyledi.

İlçede ikamet edip aile ve çocuklarından uzak olan yaşlılara, ihtiyaç sahiplerine ramazan ayında yemek pişirdiklerini anlatan Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"4 personelimiz ve mobil aşevimizle iftar öncesi vatandaşların evlerine tek tek giderek yemeklerini bırakıyoruz. Yine hafta sonları lokma tatlısı, cuma günleri kandil simidi ikram ediyoruz. İlçemizden, ülkemizden ve yurt dışından 'aşevinize destek verelim, yardım edelim' diyenler de var. Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan yemekleri ikram ediyoruz. 1000 kişiye de gıda yardımında bulunduk. Bu kapsamda ramazanın şefkatini, bereketini ve dayanışma ruhunu yaşatan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum."

Türkyılmaz, vatandaşlardan da güzel geri dönüşler olduğunu belirterek, "Bunlar güzel bir duygu. Ramazan paylaşmaktır, sevmektir, büyükleri ve küçükleri hatırlamaktır. Hatırlayan ve hatırlatanlara da teşekkür ediyoruz." dedi.

Evine yemek getirilen vatandaşlar ise belediyeye teşekkür etti.

KIRIKKALE - Mobil aşevi hayırseverlerin desteğiyle iftar sofralarına AŞ ulaştırıyor
KIRIKKALE - Mobil aşevi hayırseverlerin desteğiyle iftar sofralarına AŞ ulaştırıyor
KIRIKKALE - Mobil aşevi hayırseverlerin desteğiyle iftar sofralarına AŞ ulaştırıyor

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Kaynak: AA

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