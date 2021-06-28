Mobil aşı ekipleri, engelli vatandaş ile bakıcılarını evlerinde aşılıyor - Son Dakika

Bursa'da Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil aşı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, evde bakım yardımından faydalanan engelli kişi ve onların bakımını sağlayan yakınlarına aşı uygulamasına devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yıldırım Sosyal Hizmet Merkezi iş birliğiyle, aşı olmayan tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli kişi ve onların bakımlarını yapan yakınları tespit edildikten sonra İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan mobil aşı ekipleri, vatandaşları evlerinde aşılıyor.

Bu kapsamda Yıldırım ilçesinde yaşayan bedensel engelli 19 yaşındaki Fulya Özkarayurt'un Kovid-19 aşısı yapıldı. Aşının ardından 15 dakika engelli vatandaşın yanında bekleyen mobil aşı ekipleri, aşının olası yan etkileri ve ikinci dozun ne zaman yapılacağına ilişkin Özkarayurt'un ailesini bilgilendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ferhat Ekinci, Kovid-19 aşılamaları kapsamında yoğun şekilde hastanelerde, aile sağlığı merkezi, ilçe sağlık müdürlüklerinde, organize sanayi bölgelerinde aşılama yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Ekinci, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Sosyal Hizmet Müdürlüğü ile iş birliği yaparak kendi bünyelerinden bakım alan 3 bin 750 engelli muhtaç ve 3 bin 750 bakıcısına olmak üzere toplam 7 bin 500 kadar kişinin aşılama durumlarını kontrol ederek içlerinden aşı olmayan bin kadar engelli vatandaşımızı yerinde evinde aşılama hizmeti vermeye başladık. Bugün de 19 yaşında genç bir kızımızı aşılamak için ziyaret ettik. Dördüncü katta asansörü olmayan bir apartmanda yürüme engeli bir kızımızdı, onu aşıladık. Kızımızın mesajı herkesi duygulandırdı; 'Sevdiklerime sarılmayı çok özledim, bir an önce herkes aşısını olsun.' Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı gibi 18 yaş üstü herkes aşısını olabilmekte, tüm vatandaşlarımızı randevu alarak aşı olmaya davet ediyorum"

Fulya Özkarayurt'un annesi Serpil Özkarayurt ise Kovid-19 salgını başladığından bu yana tedbirlere uyduklarını ve kendisinin daha önce aşı olduğunu aktararak, "Günüm kızımla geçiyor, 24 saat kızımla ilgileniyorum. Ben mayıs ayında aşı oldum, onun da aşı olmasını istiyordum ama korkuyordum. Şu anda rahatım. Allah razı olsun Sağlık Müdürlüğünden dün aradılar, bugün de geldiler. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aşı olan Fulya Özkarayurt ise aşının evlerinde yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, aşı olup okuluna başlamak istediğini, en çok insanlara sarılmayı özlediğini kaydetti.