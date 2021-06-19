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Mobil aşı ekipleri "sanayi kenti"nde üretimin aksamaması için seferber oldu - Son Dakika

Mobil aşı ekipleri "sanayi kenti"nde üretimin aksamaması için seferber oldu

19.06.2021 11:03

"Sanayi kenti" Kocaeli'de mobil aşı ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında üretimin aksamaması için organize sanayi bölgeleri (OSB) ve büyük sanayi kuruluşlarına giderek çalışanların yerinde aşılanması için fedakarca görev yapıyor.

"Sanayi kenti" Kocaeli'de mobil aşı ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında üretimin aksamaması için organize sanayi bölgeleri (OSB) ve büyük sanayi kuruluşlarına giderek çalışanların yerinde aşılanması için fedakarca görev yapıyor.

İlçe sağlık müdürlükleri tarafından oluşturulan mobil aşı ekipleri, organize sanayi bölgeleri ve büyük fabrikalarda Kovid-19 aşısı uygulamasını sürdürüyor.

Yerinde aşı uygulamasına sanayi tesislerinde çalışan işçiler de yoğun ilgi gösteriyor. 12 organize sanayi bölgesinin bulunduğu kentte aşı çalışmalarının bir hafta içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

"Aşılama hizmetini yoğun bir şekilde sürdürüyoruz"

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, kentte büyük bir aşı kampanyası yürüttüklerini söyledi.

Kamu ve özel hastaneler, ilçe sağlık müdürlüklerinin aşı birimleri, aile sağlığı merkezleri ve mobil aşı ekipleri vasıtasıyla aşılama hizmetini yoğun şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Pehlevan, planlamaları yaptıklarını ve bütün OSB'lere gideceklerini kaydetti.

Pehlevan, çalışanların aşıya yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Biz de bütün işçi kardeşlerimizi aşılayarak salgında önemli bir aşama kaydetmiş olacağız. Her türlü imkanı kullanarak çalışanların aşılarını yapacağız." diye konuştu.

OSB'lerdeki aşılama takvimi hakkında bilgi veren Pehlevan, şunları kaydetti:

"Bir hafta içerisinde ilk dozu tamamlamayı amaçlıyoruz. Bu konuda mobil aşı ekiplerimizle OSB'lerin imkanlarından da faydalanarak aşılarımızı tamamlayacağız. Hem çalışanların zaman kaybını önlemiş oluyoruz hem de aşılamanın daha etkin şekilde yapılmasını sağlıyoruz."

Pehlevan, aşılama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek, ikinci dozların uygulanmasında da aynı yöntemi uygulayacaklarına işaret etti.

"Ayağa giden hizmet çok değerli"

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da OSB'lerdeki aşılama çalışmalarının ilçe sağlık müdürlükleri vasıtasıyla devam ettiği belirterek, böyle devam ederse bir hafta 10 gün içerisinde tüm çalışanların aşılanmış olacağını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğünün OSB'lerdeki aşılamalar konusunda iyi hazırlık yaptığını vurgulayan Zeytinoğlu, "Ayağa giden hizmet çok değerli. Sadece OSB'lere değil, büyük şirketlere de giderek çalışanları aşılıyorlar. İmalatlarımızın çok yoğun olduğu ve siparişleri yetiştirmekte zorluk çektiğimiz bir dönem. Dolayısıyla üretim hatlarımızın durmaması açısından Sağlık Bakanlığının bu hizmetini çok değerli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışanlar uygulamadan memnun

Aşılama çalışmalarının devam ettiği Gebze Güzeller OSB'nin müdürü Tufan Saat ise bölgede 153 firmanın faaliyet gösterdiğini ve 12 bin kişinin istihdam edildiğini ifade etti.

Kocaeli'nin "sanayinin kalbi" olduğuna işaret eden Saat, "Bu süreçte OSB'lerin durmaması gerekir. Çalışan arkadaşlarımız da aşıya ilgi gösteriyor." dedi.

Lojistik firmasında sevkiyat görevlisi olarak çalışan Barış Keleş, aşı olduğu için memnun olduğunu dile getirerek, "Daha güzel günler görebilmek için bu aşıyı olduk. Herhangi bir ağrı ve sızı hissetmiyorum. Randevu almıştım, iş yerimize geldiklerini öğrenince aşımı sıra beklemeden rahatlıkla yaptırdım. Güzel bir uygulama." diye konuştu.

Depo görevlisi Tuğba Nur Adatepe de aşılamanın iş yerinde yapılmasının çalışanları için büyük rahatlık olduğunu aktararak, "Çalıştığımız için işten izin almamız gerekecekti. Böyle bir uygulamanın olması çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Forklift operatörü Murat Yücesivri ise iş yerinde aşılama yapılmasından duyduğu memnuniyeti anlatarak, "Sabit çalışanlarız, eve gitmemiz 19.00'u buluyor. Sağlık görevlilerinin OSB'ye gelmesi bizim için çok iyi oldu. Diğer arkadaşlarımız da gayet memnun. Bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Mobil aşı ekipleri sanayi kenti nde üretimin aksamaması için seferber oldu
Mobil aşı ekipleri sanayi kenti nde üretimin aksamaması için seferber oldu
Mobil aşı ekipleri sanayi kenti nde üretimin aksamaması için seferber oldu
Mobil aşı ekipleri sanayi kenti nde üretimin aksamaması için seferber oldu
Mobil aşı ekipleri sanayi kenti nde üretimin aksamaması için seferber oldu

COVIRAN Bereket, Hisarcık, Kocaeli, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mobil aşı ekipleri 'sanayi kenti'nde üretimin aksamaması için seferber oldu - Son Dakika


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