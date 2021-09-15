Mobil aşı istasyonları Manisa'nın aşı yüküne ortak oldu - Son Dakika

Manisa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Kovid-19 salgınına karşı şimdiye kadar uyguladıkları 1 milyon 920 bin aşının yaklaşık 650 bininin il genelinde işlek cadde, park gibi noktalarda oluşturdukları mobil aşı istasyonlarında yapıldığını söyledi.

Doç. Dr. Erkuş, AA muhabirine, Manisa'da 1. doz Kovid-19 aşı oranının yüzde 86'ya yaklaştığını belirtti.

Tüm yaş gruplarında aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Erkuş, önümüzdeki dönemde yoğunluğu üniversite yerleşkelerine, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı ve özel öğrenci yurtlarına vereceklerini ifade etti.

Aşılamanın gerçek sonuçlarını hastanede gördüklerini vurgulayan Erkuş, "Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda yatanları gördüğümüz zaman, orada kendileriyle konuştuğumuz zaman yüzde 88'i ya tek doz aşılanmış ya da hiç aşılanmamış eksik aşılı dediğimiz grupların olduğunu görüyoruz. Yoğun bakımda, 'keşke aşı karşıtı olmasaydım, hemen çıkar çıkmaz aşıyı yaptıracağım' diyen vatandaşlarımıza rastlıyoruz. Bu keşkeleri yaşamak istemeyen hemşehrilerimizi aşı olmaları için aşı noktalarına davet ediyoruz." diye konuştu.

Manisa'daki aşı yükünü il genelinde kurdukları mobil istasyonların çektiğine işaret eden Erkuş, bu konuda da halktan büyük destek gördüklerini söyledi.

Kent genelinde 80 civarında mobil aşı ekibinin olduğunu hatırlatan Erkuş, "Yeni tip koronavirüse karşı şimdiye kadar uyguladığımız 1 milyon 920 bin doz aşının yaklaşık 650 bini, üçte biri işlek cadde, park gibi noktalarda oluşturulan mobil aşı istasyonlarında yapıldı. Yani her üç aşıdan birini mobilize ekibimiz yapmış oldu." diye konuştu.

Anne adaylarını aşılamada öncelikli hedefleri arasına koyduklarını vurgulayan Erkuş, hamilelerin bu dönemde kendilerini çok iyi korumaları gerektiğine işaret etti.

Manisa'da bu sene 3 anne adayının Kovid-19 nedeniyle vefat ettiğini anlatan Erkuş, şöyle konuştu:

"3 anne adayımız da şu anda yoğun bakım servislerimizde entübe şekilde tedavi görüyor. Bu bizi çok üzüyor. Gebelerimizin, bu dönemde gebe olmayı düşünenlerin mutlaka aşılanmalarını önceden bitirmelerini öneriyoruz. Maalesef gebelik dönemlerinde bazı ilaçlar kullanılamıyor ve hastalık da hızlı ilerliyor. İl genelinde tespit ettiğimiz 9 bin civarındaki hamile kadının bin 500'ü aşılı. 7 bin 500 civarında aşısız olan anne adayımız var. Bunlara da tek tek ulaşarak bilgilendirmede bulunuyoruz. Aşılarını geciktirmeksizin yaptırmalarını istiyoruz. Bu konu çok önemli. Çocuğunu kucağına almadan ölen anne adaylarımız bizi üzüyor."