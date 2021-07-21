Mobil atık getirme merkezleri dönüşüme katkı sunuyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği mobil atık getirme merkezleri ile vatandaşların atıklarını kolayca geri dönüşüme kazandırmasını sağlıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Tepebaşı bölgesinde 2009'dan bu yana sürdürülen geri kazanım uygulamaları ile bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılırken, atık oluşumu da engelleniyor. Tepebaşı Belediyesi, son olarak hayata geçirdiği proje ile mobil atık getirme merkezlerini vatandaşların kullanımına sunmuştu. İlk olarak Espark AVM önünde hizmete giren mobil atık merkezleri, Batıkent Mahallesi çarşı bölgesi, Sıhhiye Kavşağı ve Şahin Caddesi Ekoloji Okulu önüne de yerleştirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Vatandaşlar, mobil atık getirme merkezlerine; cam, kağıt, karton, plastik, metal, elektrik ve elektronik atık, atık yağ ve pilleri atabiliyor. Tepebaşı sakinlerinin kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirilen mobil atık getirme merkezleri ile atıkların toplanmasında kolaylık sağlanmış oluyor.

2020'de 9 milyon kilo atık toplandı

Tepebaşı Belediyesi geri kazanım çalışmaları kapsamında 2020 yılında; 9 milyon 109 bin 755 kilo ambalaj atığı, 60 bin 111 kilo bitkisel atık yağ, 2 bin 216 kilo atık pil, 201 bin 362 kilo tekstil atığı, 886 kilo atık ilaç, 4 bin 598 kilo da elektronik eşya atığı toplamayı başardı. Böylelikle 2020 yılında toplanan atık miktarı, 9 milyon 378 bin 928 kilo olarak gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesinin 'Nereye Atayım?' uygulaması ile çevre bilincinin artırılması amaçlanıyor

Vatandaşlar, atıklarını hangi noktalara bırakabileceklerine dair bilgilere Tepebaşı Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan "Nereye Atayım?" bölümünden ve "https://www.nereyeatayim.com/17/mapPlaces" internet adresinden ulaşabiliyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ilerleyen zamanlarda mobil atık getirme merkezi sayısının artırılmasının hedeflendiğini belirterek, Tepebaşı'nda sürdürülen atık yönetimi başarısının, vatandaşların duyarlılığı ile büyüyeceğine dikkat çekiyor. - ESKİŞEHİR