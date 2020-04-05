Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Bu olay sizin de başınıza gelebilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Bu olay sizin de başınıza gelebilir - Son Dakika

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Bu olay sizin de başınıza gelebilir

7 saat önce

Denizli'de yaşayan 22 yaşındaki gencin cep telefonunu hackleyen (izinsiz giriş yapan) dolandırıcılar telefondaki mobil bankacılık uygulamasını kullanarak gencin 3 bin 250 tutarında yatan maaşını başka bir banka hesabına aktardı.

Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Bu olay sizin de başınıza gelebilir, System.String[]

Denizli'de yaşayan 22 yaşındaki gencin cep telefonunu hackleyen (izinsiz giriş yapan) dolandırıcılar telefondaki mobil bankacılık uygulamasını kullanarak gencin 3 bin 250 tutarında yatan maaşını başka bir banka hesabına aktardı. Telefonunun bozulduğunu düşünen genç banka hesabının boşaltıldığını ise bozulduğunu düşündüğü telefonunu cep telefonu tamircisine götürdüğünde anladı.


Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesinde yaşandı. 22 yaşındaki Emre Turhan isimli genç geçtiğimiz günlerde arkadaşları ile oturduğu esnada cep telefonu kendi kendine uygulamaları açmaya başladı. Telefonun güç tuşuna basmasıyla yanan ekran ışığı aynı anda kapandığını gören Turhan, telefonun bozulduğunu düşünerek sabah olmasını bekledi. Ertesi gün sabah saatlerinde telefon tamircisine giden Turhan, telefonunu tamirciye bırakarak çalıştığı iş yerinden yatan maaşını çekmek için banka ATM'sinin yolunu tuttu. ATM'de hesabına bakan Turhan, hesapta 1 TL 81 kuruş olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Turhan, bunun üzerine tekrar telefon tamircisine giderek telefonunu alıp mobil bankacılık uygulamasına bakmak istedi. Ancak bu defa telefon tamircisi Turhan'a telefonunun bozulmadığını hacklendiğini yani telefonuna izinsiz giriş yapıldığını belirtti. İkinci bir şok yaşayan Turhan, bunun üzerine soluğu Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde aldı.


Yaşanan olayın farklı illerde başka kişilerin de başına geldiği ortaya çıktı


Turhan, banka hesap hareketlerini kontrol ettirdiğinde ise telefonunun bozulduğunu düşündüğü gece banka hesabında bulunan 3 bin 251 TL 81 kuruşun başka bir hesaba aktarıldığını hesabında ise sadece 1 TL 81 kuruşun bırakıldığını belirledi. Turhan'ın şikayeti üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşanan olayın farklı illerde başka insanların da başına geldiğini belirttiler.


Dolandırıcılar gencin hesabında dalga geçer gibi 1 TL 82 kuruş bıraktı


Maaşının yattığı gece hayatının şokunu yaşayacağından habersiz olduğunu belirten Turhan, "Olay gecesi arkadaşlarımla beraber oturuyordum. Bir anda telefonum kullanılamaz hale geldi. Telefonumun sadece tuş kilidi açılıyor 1 saniye olmadan tekrar geri kapanıyordu. Telefonu tamamen kapatamıyordum. Telefonun arıza yaptığını düşünerek bir şey yapmadım, sabahı bekledim. Sabah uyandıktan sonra telefoncuya gittim, telefonu tamire bıraktım. Ardından para çekmek için ATM'ye gittiğim hesabımda yatan maaşımı çekmek için. Hesabımda 3 bin 251 TL 81 kuruş vardı. Bu paranın 3 bin 250 TL'sini transfer etmişler. Herhangi bir onay kodu bana gelmedi. Böyle bir işlemi ben kendim yapmadım. Tamirciye gittiğim sıra telefonumun hacklendiğini öğrendim. Siber suçlara gittim, suç duyurusunda bulundum, bankaya yazılı dilekçe verdim. Mağduriyetimin giderilmesini bekliyorum. Bu olay sadece benim başıma gelmemiş. Farklı illerde farklı kişilerin de başına gelmiş. Bu konuda yetkililerin görevini en iyi şekilde yapmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:38 Kaynak: İHA

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