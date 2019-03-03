Son Dakika Haberleri: Mobil Başkan Pazaryerinde Bez Torba Dağıttı

Mobil Başkan Pazaryerinde Bez Torba Dağıttı

31 dakika önce

"Mobil Başkan" unvanlı Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, pazar yerinde vatandaşlara bez torba dağıttı.

Mobil Başkan Pazaryerinde Bez Torba Dağıttı, System.String[]
"Mobil Başkan" unvanlı Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, pazar yerinde vatandaşlara bez torba dağıttı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan hafta sonu boş durmayıp Eşi Gülden Özkan, hukuk fakültesi mezunu olan büyük kızı Sena Özkan ve iç mimarlık son sınıf öğrencisi olan küçük kızı Serra Özkan ile birlikte pazaryerini gezdi. Esnaf ve vatandaşlarla seçim değerlendirmesi yapan mobil başkan vatandaşlara da belediye tarafından yaptırılan bez torbalardan dağıttı.

"Ortak akılla Karacabey'i geleceğe taşıyacağız"

Göreve geldikleri günden bu yana, ilçenin geleceğini inşa etmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Ali Özkan, istişare kültürüne büyük önem verdiklerini ve Karacabey'i 'ortak akılla', vatandaşlarla birlikte yönetmeye devam ettiklerini ifade etti. Yeni projelerin de devreye girmesiyle birlikte, Karacabey'in her alanda örnek kent olmaya devam edeceğini aktaran Özkan, vatandaşlardan destek sözü aldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:17 Kaynak: İHA

Ali Özkan, Karacabey, Güncel
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