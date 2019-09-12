"Mobil Çocuk Dostu" tırı, Zonguldak'a gelecek

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, "Mobil Çocuk Dostu" tırının kente geleceğini bildirdi.

Aydın Ergenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18-27 Eylül tarihleri arasında "Mobil Çocuk Dostu" tırının Valilik önünde 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini belirtti.

Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü bünyesinde çocuk dostu alanlarda faaliyetler yürütüldüğünü anlatan Ergenç, şunları kaydetti:

"Yurt genelinde kurumumuz bünyesinde yürütülmekte olan çalışmaların tanıtımlarının yapılması Türk Kızılay'ın ruhunun küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza ulaştırılması için çalışmalar yapılmakta. Türk Kızılay'ın iyilik elinin çocuklarımıza tanıtılması konusunda 18-27 Eylül tarihleri arasında 'Mobil Çocuk Dostu' aracımız Zonguldak şehir merkezimize gelecek. Etkinliğimiz süresince 960 çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz."