Son Dakika Haberleri: "Mobil Çocuk Dostu" tırı, Zonguldak'a gelecek
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"Mobil Çocuk Dostu" tırı, Zonguldak'a gelecek

29 dakika önce

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, "Mobil Çocuk Dostu" tırının kente geleceğini bildirdi.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, "Mobil Çocuk Dostu" tırının kente geleceğini bildirdi.

Aydın Ergenç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18-27 Eylül tarihleri arasında "Mobil Çocuk Dostu" tırının Valilik önünde 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini belirtti.

Türk Kızılay Çocuk Programları Koordinatörlüğü bünyesinde çocuk dostu alanlarda faaliyetler yürütüldüğünü anlatan Ergenç, şunları kaydetti:

"Yurt genelinde kurumumuz bünyesinde yürütülmekte olan çalışmaların tanıtımlarının yapılması Türk Kızılay'ın ruhunun küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza ulaştırılması için çalışmalar yapılmakta. Türk Kızılay'ın iyilik elinin çocuklarımıza tanıtılması konusunda 18-27 Eylül tarihleri arasında 'Mobil Çocuk Dostu' aracımız Zonguldak şehir merkezimize gelecek. Etkinliğimiz süresince 960 çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz."

Zonguldak, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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