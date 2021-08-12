Mobil'den Ford markalı hafif ticari araçlara özel madeni yağ çözümü

Mobil, Türkiye'de hafif ticari araçlar için satışa sunulan ilk madeni yağ ürün grubu, Mobil Delvac Hafif Ticari Araçlar ürün grubuna yeni bir üye daha ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mobil Delvac LCV F 0W-30 ile birlikte Mobil, hafif ticari araç kullanıcıları için 5 farklı çözüm sunuyor.

Otomotivden endüstriyel yağlara kadar farklı alanlarda çözümler üreten Mobil, Ford markalı hafif ticari araçlar için özel olarak geliştirilen tam sentetik Mobil Delvac LCV F 0W-30'u 10,5 ve 7 litrelik ambalajlarla satışa sundu.

Mobil Delvac LCV F 0W-30, şehir içi sürüşlerde karşılaşılan ağır sürüş koşullarında çalışan dizel motorlar için uzun motor ömrü sağlamak ve üst seviyede korumaya yardımcı olmak üzere tasarlandı.

Mobil Delvac Hafif Ticari Araçlar ürün ailesi şehir içinde zorlu sürüş koşullarında motoru korumasıyla ön plana çıkarken, servis dışı kalma sürelerini kısaltarak hafif ticari araç sürücülerine zaman ve maliyet tasarrufu imkanı sağlıyor.