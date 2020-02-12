Mobil Dünya Kongresi için

Koronavirüs salgınından dolayı çok sayıda şirketin katılmama kararı aldığı mobil sektörünün en önemli fuarı Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC), "şimdilik" öngörülen şekilde yapılacağı duyuruldu.

MWC'nin organizatörü Dünya GSM Birliği (GSMA), büyük teknoloji firmalarının yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle art arda fuardan çekilme kararı almalarının ardından telekonferans yöntemiyle acil toplandı.

GSMA'nın, koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceği, kongrenin şu an itibarıyla öngörüldüğü gibi 24-27 Şubat'ta Barselona'nın ev sahipliğinde düzenlenmesi yönünde karar aldığı bildirildi.

GSMA'nın gelişmelere göre yeni kararlar alması bekleniyor.

Diğer yandan, "Çalışanlarının ve müşterilerinin güvenliği" gerekçesiyle kamu sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs salgınına tedbir amacıyla MWC'ye katılmayacağını açıklayan büyük firmalara bugün Rakuten, Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, British Telecom ve Nokia da eklendi.

Koronavirüs salgınından dolayı şimdiye kadar LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Sony, NTT Docomo, Gigaset, Umidigi, Intel, Vivo, McAfee, Facebook ve Cisco'nun da aralarında olduğu 40 kadar şirket MWC'ye katılmama kararı almıştı.

Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı MWC, 2006 yılından bu yana Barselona'da düzenleniyor.

Her yıl 450 milyon avrodan fazla ekonomik gelir sağlayan ve yaklaşık 13 bin kişiye (yiyecek-içecek sektörü, özel güvenlik, temizlik, stand görevlisi gibi) iş fırsatı sunan mobil fuarının iptal edilmesi halinde, bunun, kent için de önemli bir kayıp olacağı belirtiliyor.

Fuar için hazırlıklara katılan İspanyol şirketleri, MWC'nin iptal edilmesi halinde tazminat talep edeceklerini açıkladı.

İspanya hükümeti, Katalonya özerk yönetimi ve Barselona Belediyesi de bu zamana kadar tüm açıklamalarında MWC'nin "normal şartlarda yapılması için gerekli önlemlerin alındığını" duyurdu.

Sağlık Bakanı Salvador Illa da bugün Barselona'ya giderek, MWC ile ilgili gelişmeler karşısında "sakin olunması" çağrısında bulundu. Illa, "MWC'nin iptal edilmesi ya da ertelenmesi için hiçbir sağlık sebebi yok. Gerekli tüm önlemler alınmıştır." dedi.

İspanya'da mevcut durumda biri ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları'nda, diğeri de doğudaki Balear Adaları bölgesinde olmak üzere tespit edilmiş 2 koronavirüs vakası bulunuyor.

Almanya ve Fransa'da koronavirüs vakası tespit edilen kişilerle temas ettikten sonra İspanya'ya gelen söz konusu iki kişiden biri Alman, diğeri de İngiliz vatandaşı olurken, her ikisinin de sağlık durumların iyi olduğu belirtiliyor.