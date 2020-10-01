Mobil EBA otobüsü Mamaklı öğrencilerin hizmetinde - Son Dakika

Mobil EBA otobüsü Mamaklı öğrencilerin hizmetinde

Mobil EBA otobüsü Mamaklı öğrencilerin hizmetinde Mamak Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında online devam eden eğitimlere erişemeyen, problem yaşayan öğrenciler için Mobil EBA eğitim otobüsü hizmetini devreye soktu.

Mobil EBA otobüsü Mamaklı öğrencilerin hizmetinde

ANKARA - Mamak Belediyesi korona virüs önlemleri kapsamında online devam eden eğitimlere erişemeyen, problem yaşayan öğrenciler için Mobil EBA eğitim otobüsü hizmetini devreye soktu.

Mamak Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında online gerçekleşen eğitimler çerçevesinde Eğitim Bilişim Ağı sistemine erişim sağlayamayan öğrencilerin ayağına otobüs götürüyor. Mobil EBA eğitim otobüsü ile içerisinde yer alan 7 bilgisayar sayesinde ekonomik durumu olmayan, bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonu olmayan ya da internet erişimi olmayan öğrencilere hizmet veriliyor. Ayrıca aynı evde birden fazla öğrenci varsa ve dersleri çakışıyorsa bu durumda da devreye giren Mobil EBA otobüsü randevu sistemi ile çalışıyor. Şuan da Mamak ilçesinde 5 mahallede haftanın 5 günü faaliyetlerini sürdüren otobüsün, ilerleyen zamanlarda Mamak geneline hizmet vermesi amaçlanıyor.

"Mobil aracımız haftada 5 gün farklı farklı mahallelerimizde çocuklarımıza destek verecek"

Mamak ilçesinde yer alan ve sosyoekonomik durumu sıkıntılı olan, bilgisayara, tablete veya akıllı telefona ulaşamayan öğrenciler için çalışmalarını devam ettireceklerini belirten Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Mamak Belediyesi olarak, 8 aile merkezinde artı 1 bilim sanat merkezinde EBA konusunda bölgemizdeki öğrencilerimize destek veriyoruz. Tabi Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de iş birliği içerisinde bugün itibari ile Mobil EBA aracımızı başlattık. Mobil aracımız haftada 5 gün farklı farklı mahallelerimizde çocuklarımıza destek verecek. Bu konuda daha çok, bilgisayarı olmayan ve sosyoekonomik durumu kötü mahalleleri tercih edeceğiz. Milli Eğitim İlçe Müdürlüğümüzce de bunun koordinasyonunu sağlayacağız. Bu otobüsü 7 öğrenciyi içine alacak şekilde dizayn ettik. Sosyal mesafeye uygun olabilmesi için ancak 7 tane sığdırabildik. Çünkü diğer noktalar, işte hijyen gibi konulara özen göstermek zorundayız. Çocuklarımız geldiği zaman ateş ölücümü gibi işlemlerden sonra çocukları içeri alıyoruz. Ayrıca görevli uzmanlarımız da çocuklara yardımcı olacaklar" şeklinde konuştu.

"Herkese bir dokunuşta bulunmayı düşünüyoruz"

Mobil EBA otobüsünde çocukların sağlıklı bir şekilde eğitim alamsını sağlayan Eğitmen Gülşen Altundemir, "Öğrencilerimiz ilk önce bizleri arayacaklar ve randevularını oluşturacaklar ya da biz onlara erişim sağlayacağız. Randevuları oluşturulduktan sonra dönüşümlü olarak bilgisayarlarımızı kullanacaklar. Bu sistemi genelde interneti olmayan, alt yapısı olmayan veya aile içerisinde iki kardeşin aynı anda derse girmesi gerekiyorsa ve evlerinde tek bir tablet ya da telefon varsa mağdur olan kesim ile genel olarak çalışmayı düşünüyoruz. Sınır olarak Mamak Belediyesine ait bütün mahallelere ulaşmaya çalışacağız. Bu aracımızla büyük bir ihtimalle gün gün ayrı ayrı yerlere giderek herkese bir dokunuşta bulunmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Mobil EBA otobüsü Mamaklı öğrencilerin hizmetinde
Mobil EBA otobüsü Mamaklı öğrencilerin hizmetinde
Mobil EBA otobüsü Mamaklı öğrencilerin hizmetinde
Mobil EBA otobüsü Mamaklı öğrencilerin hizmetinde

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Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 16:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mobil EBA otobüsü Mamaklı öğrencilerin hizmetinde - Son Dakika

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