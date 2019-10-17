Son Dakika Haberleri: 'Mobil Eğitim Tırı'nın sıradaki durağı Uşak oldu
Son Dakika Güncel 'Mobil Eğitim Tırı'nın sıradaki durağı Uşak oldu

'Mobil Eğitim Tırı'nın sıradaki durağı Uşak oldu

12 dakika önce

İlkokul öğrencilerinin trafik konusundaki duyarlılığını geliştirmek için Emniyet Genel Müdürlüğünce çocuklara uygulamalı trafik eğitimlerinde kullanılmak üzere tahsil edilen ve 81 ili ziyaret eden 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın sıradaki durağı Uşak oldu.

'Mobil Eğitim Tırı'nın sıradaki durağı Uşak oldu, System.String[]

İlkokul öğrencilerinin trafik konusundaki duyarlılığını geliştirmek için Emniyet Genel Müdürlüğünce çocuklara uygulamalı trafik eğitimlerinde kullanılmak üzere tahsil edilen ve 81 ili ziyaret eden 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın sıradaki durağı Uşak oldu.


İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği sonucu imzalanan 'Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda eğitim programı çerçevesinde Atapark'ta ilkokul öğrencilerine yönelik teorik ve uygulamalı faaliyetler gerçekleştirildi. Programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve beraberindeki protokol ile birlikte çevre ilkokullardan gelen öğrenciler katıldı. Tırın içerisindeki mobil sınıfta trafik eğitimi alan ilkokul öğrencileri daha sonra özel olarak hazırlanan parkurda araç kullanarak sürüş deneyimi yaşadı. Trafik polisleri trafik kuralları hakkında uygulamalı ve teorik anlamda detaylı olarak bilgilendirme yaptı. Öte yandan 'Mobil Eğitim Tırı' 2 gün boyunca diğer ilkokul öğrencilerine hizmet vermek için bekliyor olacak.


Vali Kocabıyık etkinlik kapsamında geleceğin yetişkinleri olan çocukların trafik eğitimi konusunda bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan Vali Kocabıyık, "Bu bilinçlendirme çalışması kapsamında da özellikle bu arkamızda gördüğünüz trafik eğitim tırı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dizayn edilmiş bir trafik eğitimi tırı var. İlleri geziyor ve bugün de bizim ilimiz, Uşak' geldi. İki gün kadar burada kalacak. Öğrencilerimiz bu tırda eğitime tabii tutulacak. Daha sonra da uygulama yapıp çocuklarımızı bilinçlendirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz her şey eğitimle başlar" diye konuştu. - UŞAK

milli eğitim bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Funda Kocabıyık, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:30 Kaynak: İHA
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