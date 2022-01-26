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Mobil ekipler 7 bin 156 çocuğu spora ve sosyal faaliyetlere yönlendirdi - Son Dakika

Mobil ekipler 7 bin 156 çocuğu spora ve sosyal faaliyetlere yönlendirdi

26.01.2022 11:15
Mobil ekipler 7 bin 156 çocuğu spora ve sosyal faaliyetlere yönlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen "mobil ekipler", 7 bin 156 çocuğu, sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen "mobil ekipler", 7 bin 156 çocuğu, sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, il müdürlüklerinde oluşturulan "mobil ekipler" ile farklı risk gruplarındaki çocukları korumaya yönelik tespit ve müdahale çalışmalarının yanı sıra gereklilik tespit edilen çocukları bulundukları yerde izleme faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, mobil ekipler, alan taramaları, çocuklarla mesleki çalışmalar, hane ve eğitim kurumlarına yönelik ziyaretler ile ailelere yönelik rehberlik faaliyetleri yapıyor.

Tüm illerde bulunan toplam 657 mobil ekiple tespit, koruma ve önlemeye yönelik izleme ve sosyal hizmet müdahale çalışmaları uygulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı mobil ekiplerle farklı risk gruplarından 153 bin çocuğa ulaşıldı ve 39 bin 500'e yakın aile ziyareti gerçekleştirildi.

"Çocuklar aile ve okul ortamında izleniyor"

Mobil ekip hizmetinin en önemli ayağını, okullarda yürütülen çalışmalar oluşturuyor.

İllerde en az iki sosyal çalışma görevlisinin bulunduğu mobil ekipler, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde okullarla eşleştiriliyor. Okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşmeler yapan mobil ekip, okula devamsızlığı olan ve desteğe gereksinim duyan çocukların ihtiyaçlarının belirlenmesi için çocuklar ve ailelerle de görüşüyor.

Ailelerle yapılan görüşmeler sonrası çocuğun ve ailenin ihtiyaçları tespit ediliyor. Tedbirlerle desteklenen çocuklar aile ve okul ortamında izleniyor.

"7 binden fazla çocuk sanat ve spora yönlendirildi"

En az 10 okulla eşleştirilen her mobil ekip, çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni okullarda çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye genelindeki 657 mobil ekipten 262'si çocuklara yönelik çalışmalar için okullarda görev yapıyor.

Bugüne kadar 12 bin 478 okulla eşleşen mobil ekiplerce bu okullara yaklaşık 9 bin 219 ziyaret gerçekleştirildi.

Mobil ekipler tarafından okul ve aile ziyaretlerinde 30 bin 258'i çocuklarla olmak üzere yaklaşık 71 bin 681 görüşme yapıldı.

Mobil ekiplerce okullarda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 7 bin 156 çocuk, sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirildi, 4 bin 693 çocuk Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamına alındı.

Bunun yanı sıra 13 bin 798 ailenin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, İş-Kur, il sağlık müdürlükleri, yerel yönetimler gibi kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirme yapıldı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mobil ekipler 7 bin 156 çocuğu spora ve sosyal faaliyetlere yönlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mobil ekipler 7 bin 156 çocuğu spora ve sosyal faaliyetlere yönlendirdi - Son Dakika
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