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Mobil ekipler kontrol noktalarına aşı standı kurdu - Son Dakika

Mobil ekipler kontrol noktalarına aşı standı kurdu

15.08.2021 15:42

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüsle (kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında aşılama oranının yükseltilmesi için kentin giriş ve çıkışlarındaki polis kontrol noktalarına aşı standı kurdu.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüsle (kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında aşılama oranının yükseltilmesi için kentin giriş ve çıkışlarındaki polis kontrol noktalarına aşı standı kurdu.

Aşılama oranı en düşük iller arasında yer alan Muş'ta, kentin düşük riskli iller arasına geçmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Muş- Bingöl ve Muş- Bitlis kara yolundaki polis uygulama noktalarına stant kuran ekipler, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların aşı sorgulamalarını yapıyor.

Gönüllü olanların aşısını yaptıran görevliler, diğer vatandaşları da aşı yaptırmaları konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Mobil ekipleri ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, gazetecilere, uygulama kapsamında vatandaşların aşı olup olmadıklarını sistem üzerinden sorguladıklarını söyledi.

Tespit edilen aşısız vatandaşlardan, isteyenlerin aşılandığını belirten Türkoğlu, amaçlarının kentteki aşılama oranını yükseltmek olduğunu söyledi.

Bunun için adeta bir seferberlik başlattıklarını ve herkese ulaşmak için çaba gösterdiklerini aktaran Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Sağ olsun emniyet ve jandarma personelimiz bize yardımcı oluyor. El birliğiyle aşılama oranını yükseltmek adına hizmet sunuyoruz. Bu noktalarımızda aşıya büyük ilgi var. Bir an önce mavi kategoriye dönüp çocuklarımıza ve insanımıza sağlıklı bir gelecek sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Halkımızın yanlış bilgi sahibi olmaları veya yanlış yönlendirilmeleri sonucu kafalarında bir takım soru işaretleri oluşuyor. Bunların hiçbiri gerçek değildir. Aşılarımız son derece güvenlidir ve deneyimli sağlık personelimiz tarafından yapılmaktadır."

Vatandaşlardan Suphi Karakaş ise "Güzel bir uygulama. Burada koronavirüs aşısı uygulanıyor. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Kendim üç doz aşı oldum. Hane halkımız da aşılarını yaptırdı. Toplumsal bağışıklık için aşılama çok önemli. Bu konu üzerinde titizlikle çalışıyorlar. Emeklerine, yüreklerine sağlık." dedi.

Mobil ekipler kontrol noktalarına aşı standı kurdu
Mobil ekipler kontrol noktalarına aşı standı kurdu
Mobil ekipler kontrol noktalarına aşı standı kurdu
Mobil ekipler kontrol noktalarına aşı standı kurdu

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Polis, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mobil ekipler kontrol noktalarına aşı standı kurdu - Son Dakika


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