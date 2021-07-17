Mobil ekipler ön yargıları yıkıp aşılamayı artırmak için dağ bayır demeden kilometrelerce yol katediyor - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan mobil aşı ekibi, toplu yaşam ve çalışma alanlarının yanı sıra dağ, bayır demeden köyleri dolaşarak aşılama hizmetini özveriyle sürdürüyor.

Salgınla mücadelenin ilk gününden bu yana ellerinden gelen gayreti gösteren sağlık çalışanları, toplumsal bağışıklığın sağlanması için başlatılan aşı seferberliğinde de fedakarca görev yapmaya devam ediyor.

İlçedeki tekstil atölyeleri ile diğer iş yerlerini dolaşarak çalışanların aşısını yapan mobil ekipler, sıcak hava ve zorlu arazi şartlarıyla mücadele ederek gittikleri köylerde aşıya ulaşımda sıkıntı yaşayanlara yardımcı oluyor.

Aşı konusunda tereddüdü olanları ikna eden, bahçe ve tarlalarda çalışanların ayağına kadar giden ekipler, bu sayede kentteki aşılama oranının yükseltilmesine katkı sunuyor.

Kentin birçok noktasında aşı stantları kuran, mobil ekipler halinde en ücra köylere giden, kapı kapı dolaşarak insanları ikna eden sağlık çalışanları şu ana kadar kentte yaklaşık 110 bin kişiyi aşıladı.

"Kovid-19'dan korunmanın tek yolu aşı"

İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Birimi Sorumlusu Dr. İrem Yorulmaz, AA muhabirine, özellikle köyler, AVM, Van Gölü sahilleri ile toplu yaşam alanlarında mobil ekiplerle hizmet verdiklerini söyledi.

Aşıya ulaşımda sıkıntı yaşayan herkese ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Yorulmaz, köylere giderken bağ ve bahçede çalışırken gördükleri kişileri de aşıladıklarını belirtti.

Bu çalışmaları yürütürken birtakım zorluklar da yaşadıklarını dile getiren Yorulmaz şöyle konuştu:

"Fedakarca çalışıyoruz ancak aşıya karşı dirençli olan halk bizi çok üzüyor. Birtakım spekülasyonlardan dolayı aşı olmak istemiyorlar. Bunu yenmeye çalışıyoruz. Halkı aşılanma konusunda ikna etmeye çalışıyoruz. Kovid-19'dan korunmanın yolu aşıdır. Tekstil firmaları ve sanayide aşılama yaptık. Köylere giderken bağ ve bahçede çalışanları gördüğümüzde durup onları da aşılıyoruz. Zorluklar yaşıyoruz ama yeter ki insanlar aşı olmak istesin. Biz her zorluğu yenmeye hazırız. Yatalak hastalar ve aşıya gelemeyenler oluyor. Onların evine kadar gidiyoruz. Kapı kapı dolaşıp aşılama yapıyoruz. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum."

"Aşı olmamak için direnenler var"

Hemşire Elif Karaca İpek ise dağ bayır demeden giderek aşıya ulaşmayanlara bu hizmeti sunmaya gayret ettiklerini belirtti.

Zaman zaman aşı olmak istemeyenlerin direnciyle karşı karşıya kaldıklarını aktaran İpek, "Çok farklı şeyler düşünüyorlar. Özellikle kırsal kesimlerde 'kısırlık yaptığı' gibi yanlış bir bilgiye sahipler. Bu algıları yenmeye çalışıyoruz. Kilometrelerce yol katederek Van sınırına kadar olan köylere hizmet veriyoruz." dedi.

İpek, araçların giremediği yerlerde yürüyerek, vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Bazı köylerde uzun süre insanları ikna etmekle uğraşıyoruz. İnsanların bize yardımcı olması gerekiyor. Hep birlikte aşılanarak salgınla başa çıkacağız. İnsanlarımızı aşıladığımızda veya ikna sonucunda aşıyı kabul ettiklerinde çok mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.

56 yaşındaki Veysel Dönmüş de "Allah devletimizden razı olsun. Bahçede çalışırken sağlık ekipleri gelip aşımı yaptı. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.