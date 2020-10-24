Mobil etkinlik otobüsü 29 Ekim coşkusunu caddelere taşıdı - Son Dakika

Mobil etkinlik otobüsü 29 Ekim coşkusunu caddelere taşıdı

24.10.2020 16:15

Mobil etkinlik otobüsü 29 Ekim coşkusunu caddelere taşıdı Büyükşehir'in Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun kent genelinde yaşanması için düzenlediği mobil konserler başladı.

Mobil etkinlik otobüsü 29 Ekim coşkusunu caddelere taşıdı

Büyükşehir'in Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun kent genelinde yaşanması için düzenlediği mobil konserler başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu, mobil etkinlik otobüsleri ile Aksu, Döşemealtı, Kemer, Gündoğmuş ve Akseki'de konser verdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla caddeleri dolduran vatandaşlar bandonun şarkılarına eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı mobil etkinlik otobüsü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilçe ilçe geziyor. Aksu ve Döşemealtı'nda caddeleri turlayan mobil etkinlik otobüsü keyifli anlar yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası'nın şarkılarına eşlik eden Aksu ve Döşemealtı halkı bu güzel ve anlamlı etkinlik için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kemer'de Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetin 97. Yılının coşkuyla kutlanması için seferber olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemerlileri de unutmadı. Kemer'in cadde ve sokaklarında yankılanan Cumhuriyet Bandosu'nun şarkı ve marşları hem Kemerliler hem de turistler tarafından ilgiyle izlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası çaldığı şarkılarla Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu Kemerlilerle paylaştı.

Gündoğmuş'ta coşkulu konser

Yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu'nun ilk durağı Gündoğmuş oldu. İlçe merkezinde ana cadde ve sokakları gezen mobil etkinlik otobüsünün geçtiği yerlerde yol kenarlarını dolduran Gündoğmuş halkı ellerindeki Türk bayraklarıyla çalınan şarkılara ve marşlara coşkuyla eşlik etti. Genç yaşlı her yaştan Gündoğmuşlu mobil etkinlik otobüsünü bayrak ve alkışlarıyla selamladı.

Cumhuriyet bandosu Akseki'de

Yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu'nun Gündoğmuş'tan sonraki durağı Akseki oldu. İlçe halkıyla buluşan Cumhuriyet Bandosu mobil etkinlik otobüsü ile gezerek şarkı ve marşlarını seslendirdi. Bandonun çaldığı şarkılar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Akseki'nin cadde ve sokaklarına taşıdı.

Mobil konserler sürecek

Antalya büyükşehir Belediyesi mobil etkinlik otobüsü 25 Ekim Pazar günü Finike, Kumluca ve Kepez'de, 26 Ekim Pazartesi günü Elmalı, Korkuteli, Serik ve Manavgat'ta, 27 Ekim Salı günü Alanya ve Gazipaşa'da, 28 Ekim Çarşamba günü ise Muratpaşa ve Konyaaltı'da vatandaşlarla buluşacak. Cumhuriyet Bandosu, 29 Ekim Perşembe günü ise 18.30-20.30 saatleri arasında Demre Noel Baba Kent Meydanı'nda 21.00-00.00 saatleri arasında Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda bayram coşkusu yaşatacak. Yerel sanatçılardan oluşan bando ise 11.00-16.00 saatleri arasında ise İbradı sokaklarında konser verecek.

Mobil etkinlik otobüsü 29 Ekim coşkusunu caddelere taşıdı
Mobil etkinlik otobüsü 29 Ekim coşkusunu caddelere taşıdı
Mobil etkinlik otobüsü 29 Ekim coşkusunu caddelere taşıdı
Mobil etkinlik otobüsü 29 Ekim coşkusunu caddelere taşıdı
Mobil etkinlik otobüsü 29 Ekim coşkusunu caddelere taşıdı
Mobil etkinlik otobüsü 29 Ekim coşkusunu caddelere taşıdı
Mobil etkinlik otobüsü 29 Ekim coşkusunu caddelere taşıdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, 29 Ekim, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mobil etkinlik otobüsü 29 Ekim coşkusunu caddelere taşıdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Manchester City, deplasmanda West Ham United'la 1-1 berabere kaldı Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait savaş uçağı ve İHA düşürdü Taksiciler arasındaki "yolcu alma" kavgası kanlı bitti Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Bankalarda unutulan 217 milyon lira TMSF'ye devredildi Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den gözdağı: Ben konuşursam Türkiye'ye adım atamazlar
Çekya'da Sağlık Bakanı'ndan büyük skandal! Korona kurallarını hiçe saydı, istifası isteniyor Çekya'da Sağlık Bakanı'ndan büyük skandal! Korona kurallarını hiçe saydı, istifası isteniyor         
16:57
Fenerbahçeli Perotti, 2 hafta sonra sahalara dönüyor Fenerbahçeli Perotti, 2 hafta sonra sahalara dönüyor         
16:39
Ankaragücü'nde biri futbolcu 2 kişi daha koronavirüs oldu Ankaragücü'nde biri futbolcu 2 kişi daha koronavirüs oldu         
16:00
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl         
15:27
Minnoşlar filmi nedeniyle Netflix aboneliklerinde iptaller rekor kırdı Minnoşlar filmi nedeniyle Netflix aboneliklerinde iptaller rekor kırdı         
14:52
Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor         
14:24
Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı         
13:20
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi         
12:32
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı         
11:18
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 17:22:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mobil etkinlik otobüsü 29 Ekim coşkusunu caddelere taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei