Mobil etkinlik otobüsü 29 Ekim coşkusunu caddelere taşıdı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun kent genelinde yaşanması için düzenlediği mobil konserler başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu, mobil etkinlik otobüsleri ile Aksu, Döşemealtı, Kemer, Gündoğmuş ve Akseki'de konser verdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla caddeleri dolduran vatandaşlar bandonun şarkılarına eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı mobil etkinlik otobüsü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilçe ilçe geziyor. Aksu ve Döşemealtı'nda caddeleri turlayan mobil etkinlik otobüsü keyifli anlar yaşattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası'nın şarkılarına eşlik eden Aksu ve Döşemealtı halkı bu güzel ve anlamlı etkinlik için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kemer'de Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetin 97. Yılının coşkuyla kutlanması için seferber olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemerlileri de unutmadı. Kemer'in cadde ve sokaklarında yankılanan Cumhuriyet Bandosu'nun şarkı ve marşları hem Kemerliler hem de turistler tarafından ilgiyle izlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası çaldığı şarkılarla Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu Kemerlilerle paylaştı.

Gündoğmuş'ta coşkulu konser

Yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu'nun ilk durağı Gündoğmuş oldu. İlçe merkezinde ana cadde ve sokakları gezen mobil etkinlik otobüsünün geçtiği yerlerde yol kenarlarını dolduran Gündoğmuş halkı ellerindeki Türk bayraklarıyla çalınan şarkılara ve marşlara coşkuyla eşlik etti. Genç yaşlı her yaştan Gündoğmuşlu mobil etkinlik otobüsünü bayrak ve alkışlarıyla selamladı.

Cumhuriyet bandosu Akseki'de

Yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu'nun Gündoğmuş'tan sonraki durağı Akseki oldu. İlçe halkıyla buluşan Cumhuriyet Bandosu mobil etkinlik otobüsü ile gezerek şarkı ve marşlarını seslendirdi. Bandonun çaldığı şarkılar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Akseki'nin cadde ve sokaklarına taşıdı.

Mobil konserler sürecek

Antalya büyükşehir Belediyesi mobil etkinlik otobüsü 25 Ekim Pazar günü Finike, Kumluca ve Kepez'de, 26 Ekim Pazartesi günü Elmalı, Korkuteli, Serik ve Manavgat'ta, 27 Ekim Salı günü Alanya ve Gazipaşa'da, 28 Ekim Çarşamba günü ise Muratpaşa ve Konyaaltı'da vatandaşlarla buluşacak. Cumhuriyet Bandosu, 29 Ekim Perşembe günü ise 18.30-20.30 saatleri arasında Demre Noel Baba Kent Meydanı'nda 21.00-00.00 saatleri arasında Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda bayram coşkusu yaşatacak. Yerel sanatçılardan oluşan bando ise 11.00-16.00 saatleri arasında ise İbradı sokaklarında konser verecek. - ANTALYA