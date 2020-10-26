Mobil etkinlik otobüsü konserlerine devam ediyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesinin mobil etkinlik otobüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilçeleri gezerek konser vermeye devam ediyor.

Belediyenin bando ve orkestrası ile yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu, mobil etkinlik otobüsleriyle Kepez, Finike ve Kumluca ilçelerinde konser verdi.

Belediye ekipleri mobil etkinlik otobüsünün geçtiği yerlerde Türk bayrağı dağıtarak vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Bandosu'nun çaldığı şarkılara ve marşlara eşlik eden vatandaşlar büyük bir coşku yaşadı.

Mobil etkinlik otobüsü 26 Ekim'de Elmalı, Korkuteli, Serik ve Manavgat'ta, 27 Ekim'de Alanya ve Gazipaşa'da, 28 Ekim'de ise Muratpaşa ve Konyaaltı'da halkla buluşacak.