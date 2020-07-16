Mobil fotoğrafçılar Huawei Next-Image Awards 2020'de yarışacak - Son Dakika

Mobil fotoğrafçılar Huawei Next-Image Awards 2020'de yarışacak

Tüm Huawei akıllı telefon kullanıcılarının katılabildiği Huawei Next-Image Awards 2020 ile mobil fotoğrafçılık hayranlarının bir araya getirilmesi ve global yeteneklerin keşfedilmesi hedefleniyor.

Tüm Huawei akıllı telefon kullanıcılarının katılabildiği Huawei Next-Image Awards 2020 ile mobil fotoğrafçılık hayranlarının bir araya getirilmesi ve global yeteneklerin keşfedilmesi hedefleniyor.

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Huawei açıklamasına göre, bireysel bakış açısının gerçekliği algılayarak onu gösterebilmesi, fotoğrafların benzersizliğinde önem taşıyor.

Kamera merceği, dünyayı kişisel ve benzersiz bir şekilde göstermeyi sağlayan bir prizma olarak öne çıkıyor.

Her fotoğrafçının kendine has tarzı ve fotoğraf çekme tekniği olsa da estetik ve güzelliğe olan tutkusu hepsinin ortak noktasını oluşturuyor.

Huawei Next-Image Awards 2020, mobil fotoğrafçılık hayranlarını bir araya getirerek topluluk oluşturmayı ve global yetenekleri keşfetmeyi amaçlıyor.

Diğer ülkelerden katılımcılarla rekabet edilebilen yarışmaya 31 Temmuz'a kadar katılım sağlanabiliyor.

Profesyonel fotoğrafçılık, zaman, binlerce kere çekim yapma ve teknik bilgi gerektiren sürekli öğrenme süreci olarak tanımlanıyor.

Fotoğraf becerilerinizi geliştirirken, çalışmalara profesyonel bir şekilde bakacak ve ipuçlarını paylaşacak insanlara danışmak da katılımcılar için yararlı oluyor.

Jüri, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Küresel Marka Sorumlusu Andrew Garrihy ve Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Tüketici Stratejisi Pazarlama Departmanı Başkan Yardımcısı Li Changzhu'nun yardımıyla kazanan fotoğrafları seçecek.

Tüm Huawei akıllı telefon kullanıcılarının katılabileceği global yarışma; "Yüzler", "İyi Geceler", "Merhaba Hayat!", "Yakın Uzak" ve "Öykücü" isimli toplam 5 kategoriden oluşuyor.

Huawei Next Image 2020'de; 3 katılımcıya Büyük Ödül, 15 katılımcıya Kategorinin En İyileri Ödülü, 50 katılımcıya Umut Vadedenler Ödülü ve 5 katılımcıya Mansiyon Ödülü verilecek.

Huawei, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:49 Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Mobil fotoğrafçılar Huawei Next-Image Awards 2020'de yarışacak - Son Dakika
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