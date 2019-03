Mobil Fotoğrafçılık Odaklı Huawei P30 Pro Nasıl Bir Telefon?

Mobil Fotoğrafçılık Odaklı Huawei P30 Pro Özellikleri Nelerdir?Huawei P30 Pro Nasıl Bir Telefon? Çinli teknoloji devinin en yeni amiral gemisini merak edenlerin aklındaki soru bu. Hadi birlikte cevaplarını arayalım. Paris 'te düzenlenen etkinlikle resmi olarak duyurulan yeni modeller P30 ve P30 Pro oldukça ilginç ve yeni özelliklere sahip. Süper hızlı bir performans, uzunca bir pil ömrü, neredeyse çerçevesiz ekranı, zoom kalitesinde Google Pixel modelleri ile rekabet edecek bir kamera. Huawei bir anlamda şu anda isteyeceğiniz tüm özellikleri bir araya koyduğu bir model ile Paris'te misafirlerini buna inandırmayı başarmış görünüyor.Öncelikle P30 Pro modelini elinize aldığınızda fazla yadırgamayacaksınız zira; bugünlerde piyasa da sıklıkla gördüğümüz hemen hemen tüm Android Amiral Gemisi telefonlarla aynı boyut, şekil ve incelikte yada kalınlıktadır. Aklımıza ilk gelen modellerden birisi Yeni Samsung Galaxy S10 Plus ki yan yana koyduğunuzda bile aralarından çok az bir fark var. Huawei'nin modelinde biraz daha fazla yaklaşık 1mm daha fazla bir alt çene var ve muhtemelende dünyanın en küçük çentiğine sahip.Huawei P30 Pro modelinde çağrı sesi oluşturmak için ekranın üst kısmı titreterek elektromanyetik bir çağrı sesi oluşturuyor. telefonda stereo hoparlör bulunmadığı için gizli telefon görüşmeleri daha mümkün zira arama sesi yalnızca bir yönde yayılıyor.Geçen yılki model Mate 20 Pro'da en büyük dikkat çeken iki kavram kavisli ekran ve tutarlı çalışan ekran içi parmak izi okuyucusuydu. Huawei P30 Pro'da hem ön hem de arka kısımda kavisli cam bulunur; ancak Samsung'un en yeni Galaxy S cihazlarına çok daha yakın bir şey olan çok yumuşak bir eğim var. Bir çok kullanıcı hem inceliği hemde bu yumuşak eğimi seviyor.Cihazın kenarlarının bu amaçla yumuşatılması daha güzel ve daha uyumlu bir tasarım. Oldukça kullanışlı. Huawei ayrıca, optik (Samsung'un ultrasonik parmak izi okuyucusu gibi basınca duyarlı alternatiflerin aksine) optik alan yeni ekran parmak izi tarayıcısının Mate 20 Pro'ya göre yüzde 30 daha hızlı olduğunu söylüyor.Huawei'nin yeni dörtlü kamera sistemi hakkındaki detaylarda kaybolmadan önce dikkat çeken diğer özelliklerine değinecek olursak.Huawei'nin bu yeni telefonunda yine şirketin tasarladığı kendi mobil işlemcisi, 7nm Kirin 980 kullanılmış. Performans olarak Mate 20 Pro ve Honor View 20 incelemelerinde oldukça başarılı olduğunu biliyoruz. Bu işlemci amiral gemisi kalitesini gösteriyor ve şirketin öngörülebilir geleceğini yansıtıyor. RAM olarak 8GB Ram ve depolama alanı olarak 128GB ve 512GB seçenekleri sunuluyor.Ekran boyutu 6.47 inç kavisli OLED ekran, 2340×1080 piksel çözünürlüğü sahip. 19.5: 9 en boy oranı onun ne kadar büyük bir kullanım alanı yarattığını gösteriyor. İç tarafta ise 4.200 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Huawei'nin 40W'lık şarj cihazını kullanmanız durumunda 30 dakika içinde Yüzde 70 şarj seviyelerine gelebiliyorsunuz.Huawei P30 Pro ayrıca 15W kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekliyor.Yani isteyenler Samsung'un Galaxy Buds kulaklıklarını bu cihazın arkasından şarj edebilecekler.Huawei P30 Modeli de var.Huawei ayrıca, ekran boyutunu 6,1 inç'e düşüren, daha küçük bir 3.650mAh bataryaya sahip olan ve 22.5W ile şarjın daha yavaş olduğunu kabul eden Pro olmayan bir P30 modelini de piyasaya sürüyor. P30 Pro, toz ve su geçirmezlik için IP68 sertifikasına sahipken, P30 yalnızca IP53'e sertifikasına sahip. Bunun nedeni ise P30 modelde eski kulaklık girişinin korunmuş olması. P30 modeli ayrıca periskop zoom'unu ve dördüncü derinlik algılayıcı sensörü devrede bırakan üçlü kamera setine sahip.Huawei P30 Pro Nasıl Bir Telefon? Onu farklı kılan yeni kamera Seti.Huawei "Mobil Fotoğrafçılığın Kitabını Yeniden Yazdığını" söylüyor. Bu bana göre de fazla iddialı bir laf ancak gelecek vaat ettiğini söylemek lazım.İlk olarak Huawei'nin, fotoğrafın tüm karesi için akıllı bir pozlama haritası oluşturan ve ardından görüntünün her bir bölümünü ayarlayan yeni bir AI odaklı HDR + modu oluşturulduğu belirtelim. Çim, güneş veya manzara resimlerini algılar ve her birine uygun şekilde davranır. Google Pixel modellerinde gördüğümüz üstün kamera özellikleri gibi.Dikkat çeken bir diğer şeyde RYYB SuperSpectrum ana kamera sensörü. 40 Megapiksel sensör, her biri 10 Megapiksel çekim yapan dört kameradan elde edilen veriler ile her bir piksel oluşturuluyor. RGB alt piksel düzenlemesini kırmızı, mavi ve sarı renk sensörleriyle değiştirdi. Sarı sensörler hem kırmızı hem de yeşil ışığı absorbe edeceğinden Huawei; bu yeni düzenlemenin RGB'den yüzde 40 daha fazla ışık aldığını ve bu nedenle daha iyi ve temiz fotoğraflar elde edildiğini belirtti. SuperSpectrum kısmı hem P30 Pro'da hem de P30'da bulunuyor.Huawei P30 Pro'nun arkasındaki kameraların büyük dikey şekilde sıralanmasının nedeni nedir?Elbette bu telefonun zoom yetenekleri ile alakalı. Yukarıdan aşağıya doğru sıralanan bu kamera seti ile; muhteşem mimari veya büyük grup fotoğrafları için ultra geniş açılı lensi elde edersiniz; Şimdi optik görüntü sabitleme ile güçlendirilmiş olan ana kamera; ve 5x optik zoom sağlayan yeni bir periskop zoom objektifi elde edersiniz. Huawei, P30 Pro'nun ana kamera ve tele foto lensindeki görüntü verilerini birleştirerek 10x kayıpsız zoom sağlayabildiğini iddia ediyor.Huawei, hem ana hem de tele foto sensörden eşzamanlı video çekerek; bunları yan yana tek bir geniş ekran videoda birleştiren bir "Çift Video" kayıt işlevi eklemeye söz veriyor. Bu gelecekteki bir yazılım güncellemesinin bir parçası olarak getirilecek bir özellik olacak.Huawei P30 Pro Fiyatları Nasıl Olacak?Huawei P30 Pro 8GB 128GB 999 Euro,Huawei P30 Pro 8GB 256GB 1099 Euro,Huawei P30 Pro 8GB 512GB 1249 Euro,Huawei P30 6GB RAM 128GB 799 Euro.Her iki telefon da hemen satışa sunuluyor ve P30 Pro, Nefes Kristal denilen yeni bir mavi renk gradyanında, bir İnci Beyazı, Amber Sunrise, Huawei'nin imzası Aurora ve bir temel Siyah olarak adlandırılan yanardöner bir kırmızı renkte mevcut.Huawei P30 Pro Nasıl Bir Telefon? – Huawei P30 Pro Nasıl Bir Telefon?TheVerge