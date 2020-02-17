Mobil gardırop uygulaması şıklığı hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mobil gardırop uygulaması şıklığı hedefliyor - Son Dakika

Mobil gardırop uygulaması şıklığı hedefliyor

7 saat önce

Ana trendlere ve modaya uygun kıyafet kombinasyonunun kolayca bulunmasını sağlayacak mobil gardırop uygulaması 6 ay içinde kullanılabilecek.

Mobil gardırop uygulaması şıklığı hedefliyor, System.String[]

Ana trendlere ve modaya uygun kıyafet kombinasyonunun kolayca bulunmasını sağlayacak mobil gardırop uygulaması 6 ay içinde kullanılabilecek. Altınbaş Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nde faaliyet gösteren Gona Trend firması tarafından geliştirilen uygulama, kullanıcıların modaya uygun kıyafet kombinasyonu yapmasına destek olmayı amaçlıyor.

Hangi ortamda ne tür bir kıyafet giyeceğine karar veremeyen, karar verse bile içine sinebilecek kombinasyonlar oluşturmakta güçlük çekenler için yeni bir mobil uygulama geliştirildi. Altınbaş Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nde faaliyet gösteren Gona Trend, geliştirdiği Gardırop Uygulamasını kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

NE GİYECEĞİNİZE MOBİL UYGULAMA KARAR VERECEK

Altınbaş Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nin ilk şirketi unvanına sahip Gona Trend'in kurucu ortağı Gonca Gül Özer, şirketin moda trendleriyle ilgili araştırmalar yürüttüğünü söyledi. Moda trend analizi çalışmalarına destek sağlaması amacıyla patentli bir Gardırop Uygulaması geliştirdiklerini anlatan Gonca Gül Özer, hem Android hem iOS platformlarında çalıştırılabilecek uygulamanın, kişinin gardırobundaki giyim eşyalarının kaydını tutarak, giyim esnasında yaptığı seçimleri kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti. Kullanıcıların uygulama sayesinde dolabındaki kıyafetlerle ilgili ön izleme sağlayabileceğini belirten Gonca Gül Özer, "Kişi herhangi bir kıyafeti üzerine giymeden, giydiğinde nasıl görüneceğini anlayabilecek. Böylece hem zamandan tasarruf edecek hem de bu konularda daha az kafa yormuş olacak" diye konuştu.

HERKES MODAYA UYGUN GİYİNEBİLECEK

Gül Özer'in verdiği bilgiye göre uygulama, her giysinin ne zaman ne için veya hangi ortamda giyildiğine dair bilgileri kaydederek, kullanıcıya daha sonraki seçimlerinde giyilme sıklığını ve en son ne zaman giyildiğini gösterecek. Uygulama, amaç belirtilmesi halinde önceki tercihlere bağlı olarak veya yeni trendlere dayalı ve moda uzmanının önceden belirlediği özelliklere göre giysi ve kombin önerisi yapacak. Uygulama, yeteri kadar veri topladığında kullanıcıya istatiksel yöntemlere dayalı öneriler de sunacak.

ALTI AY SONRA HAZIR

Uygulamanın yazılımı üzerinde Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Karan ve son sınıf öğrencileri İpek Çağla Genç ve Büşra Nur Aydemir ile bir çalışma yürüttüklerini anlatan Gonca Gül Özer "Geliştirmekte olduğumuz yazılım şu an kodlama aşamasında. Altı ay gibi bir süre zarfında hayata geçmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞACAK?

Proje üzerinde çalışmalarını yürüten Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencileri İpek Çağla Genç ve Büşra Nur Aydemir, geliştirdikleri yeni uygulamanın çalışma sistemi hakkında bilgi verdiler. Mobil uygulamanın teknik altyapısı ve çalışma prensibini anlatan İpek Çağla Genç ve Büşra Nur Aydemir, şu bilgileri paylaştılar:

"Kullanıcılarımız uygulamamız içerisine kıyafetlerinin fotoğraflarını çekip yükleyecek. Yüklenen kıyafetler kategorilerine, desenlerine ve renklerine göre ayrılacak. Bu ayrılan kıyafetlerini istedikleri zaman gardıroplarında görüntüleyebilecekler. Kullanıcıların yüklediği kıyafet fotoğraflarını sistemimiz 3 boyutlu hale getirecek. Bu üç boyutlu fotoğraflar, uygulamamızda oluşturduğumuz avatar üzerine giydirilebilir hale gelecek."

Programın kombin önerilerini temel olarak giyilecekleri ortama göre hazırlayıp kullanıcıya sunacağını belirten İpek Çağla ve Büşra Nur, "Örnek vermek gerekirse iş toplantısına gidecekseniz eğer uygulamamız, iş kıyafetleri kategorisinde bulunan kıyafetler içerisinden kullanıcıya öneride bulunacak. Uygulamamızın uygun kombin yapmakta zorlanan kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştular.


Büşra Nur, Gonca Gül, Genç, Moda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:01 Kaynak: DHA
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