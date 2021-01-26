Mobil haberleşme altyapısı olmayan 1500 yerleşim yeri daha "çevrim içi" olacak - Son Dakika

Mobil haberleşme altyapısı olmayan 1500 yerleşim yeri daha "çevrim içi" olacak

26.01.2021 10:59
Mobil haberleşme altyapısı olmayan 1500 yerleşim yeri daha

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, nüfusu 500'den az olan ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan 1500 yerleşim yerinin daha kapsama alanına dahil edilmesi amacıyla bu yıl 77 milyon 560 bin lira harcama yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, nüfusu 500'den az olan ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan 1500 yerleşim yerinin daha kapsama alanına dahil edilmesi amacıyla bu yıl 77 milyon 560 bin lira harcama yapacak.

AA muhabirinin, 2021 Yılı Yatırım Programı ve ilgili kurumların verilerinden derlediği bilgiye göre, mobil kapsama oranı nüfus bakımından yüzde 99'un üzerinde olan Türkiye'de, coğrafi zorluklar ve yüksek altyapı maliyeti nedeniyle bazı köyler halen bu imkandan yararlanamıyor.

Söz konusu yerlere gerekli hizmeti götürmek için tüm masrafları Evrensel Hizmet Fonundan karşılanmak üzere geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Planlama kapsamında, Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) önce detaylı bir hazırlık yaptı.

Bu çerçevede Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanına kayıtlı, GSM iletişim altyapısı olmayan, kırsal kesimde bulunan, yüksek maliyet alanlarından oluşan ve nüfusu 1-500 arasında olan 4 bin 241 yerleşim yeri belirlendi. Buralara gerekli altyapının kurulabilmesi için de çalışma gerçekleştirildi.

Mobil Haberleşme Altyapısı Faz-1 (1799 yerleşim yeri) ihalesini kazanan Turkcell ile Faz-2 (942 yerleşim yeri) ihalesini kazanan Türk Telekom ve Vodafone Türkiye ortaklığıyla sözleşme imzalandı.

Bu şirketler, söz konusu yerleşim yerlerine gerekli iletişim altyapısını kurdu.

Sırada 1500 yerleşim yeri var

Daha sonra kırsal alandaki 1500 yerleşim yerine daha mobil haberleşme hizmeti götürülebilmesi için Faz-3 projesi başlatıldı.

Projede toplam yatırım tutarı 1 milyar 650 milyon lira olarak belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, söz konusu tutarın 77 milyon 560 bin liralık kısmını bu yılki çalışmalar kapsamında kullanacak.

Nüfusu 1-500 olan ve GSM iletişim altyapısı bulunmayan yerleşim yerlerinde kurulumlar tamamlandığında, Türkiye tamamıyla "çevrim içi" olacak. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom bu tek altyapı üzerinden hizmet sunabiliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mobil haberleşme altyapısı olmayan 1500 yerleşim yeri daha 'çevrim içi' olacak - Son Dakika Ekonomi


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